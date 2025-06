Técnico de Honduras apela a la mano de Dios para eliminar a Costa Rica

El duelo está pactado, la Selección de Costa Rica se medirá a Honduras en la última fase de la eliminatoria de la Concacaf, rumbo al Mundial del 2026.

Emparejados en el Grupo C, ticos y hondureños parten como favoritos para disputar la plaza directa a la Copa del Mundo. Solo el primer lugar del grupo, logra el boleto. El resto del grupo lo completan Nicaragua y Haití.

Reinaldo Rueda, técnico colombiano de los catrachos, habló luego del sorteo con Diario Diez de Honduras y consideró que su escuadra logrará el pase al Mundial.

“Que la bendita mano de Dios nos esté respaldando siempre. Considero que estamos con toda la ilusión de lograr la clasificación y lo vamos a lograr, esa es la ilusión que tenemos todos”, aseguró Rueda.

El estratega de los hondureños añadió que fue un sorteo como se proyectaba, muy equilibrado. Igual de competitivo.

“Bien saben que Costa Rica está en un gran momento, acaba de participar en un Mundial reciente, Haití que ha ido creciente con generación combinada y Nicaragua que siempre ha jugado bien al fútbol con una clasificación muy meritoria. Es el más competitivo de todos”, manifestó Rueda.

Reinaldo Rueda agregó que estaban dispuestos a enfrentar a todos los rivales, él esperaba a cualquiera.

“El sorteo nos ha deparado enfrentar a rivales diferentes, con técnicos de trayectoria como el profesor Figueroa (Nicaragua), el profesor Miguel Herrera (Costa Rica) y será un grupo bastante equilibrado”, dijo Rueda, quien estuvo viendo el sorteo con todos los federativos.

La Selección de Costa Rica enfrentó a Honduras por el repechaje a la Copa América y lo dejó en el camino. (Concacaf.com)

El técnico que llevó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, desglosó más a los adversarios.

“Todos los rivales son difíciles, Haití tiene una combinación entre Caribe y lo que ha evolucionado, Nicaragua ha crecido, Costa Rica no digamos. Todos los rivales son competitivos. Nosotros debemos enfrentarlos con la misma intensidad, inteligencia táctica y con mucha convicción de lo que se ha hecho”, opinó Rueda.

Reinaldo Rueda se encuentra optimista con lo que se avecina en la eliminatoria de la Concacaf.

“Un abrazo grande para todos, que Dios nos acompañe en este camino para que todos nos podamos abrazar hasta el final. Ustedes lo van a reconfirmar cuando enfrentemos a estos rivales”, destacó Reinaldo Rueda.

Luego del partido que Costa Rica goleó 8-0 a Bahamas, un periodista le preguntó a Reinaldo Rueda, qué pensaba de esa paliza.

“Ese es el problema, nos vivimos comparando, odiamos a Costa Rica, odiamos a México y nos vivimos comparando con ellos, seamos auténticos, reales, si nos vivimos comparando con los demás nunca seremos felices”, dijo Rueda.

"Que Dios nos acompañe en este camino para que todos nos podamos abrazar al final, estamos con toda la ilusión de lograr la clasificación", dijo Reinaldo Rueda, técnico de Honduras. (MARTIN BERNETTI/AFP)

El timonel insistió en que los hondureños no deben compararse con los demás equipos del área.

“No nos comparemos, valoremos lo nuestro, criticamos a México, pero queremos ser como México. Mire cómo quedó Inglaterra, México, no sé, necesitamos sensatez, ser más positivos, tenemos muchos problemas, tenemos secuelas de la pandemia, no solo Honduras, toda Latinoamérica. Y si ustedes, que tienen el poder de esto, de tener una profesión tan linda, no construimos, está difícil”, señaló Rueda.

Reinaldo señaló que las comparaciones con Costa Rica pueden generar una actitud de inferioridad en el equipo hondureño y que es importante que los jugadores y la afición se enfoquen en construir una identidad propia y fuerte.