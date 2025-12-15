Técnico campeón de México explota contra Faitelson en transmisión de TUDN y lo desafía al aire (video)

Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, antes de un partido con su equipo por la Liga MX. Al momento de ganar el título, se acordó de David Faitelson.

El Toluca quedó campeón de México tras ganarle la final en penales a Tigres, y en medio de los festejos el entrenador Antonio Mohamed explotó contra el polémico periodista de TUDN David Faitelson.

Todo ocurrió en la Bombonera de Toluca, en las entrevistas posteriores al partido. Los periodistas de la cadena TUDN (el brazo de deportes de Televisa) dialogaban con el técnico argentino de 55 años, que ha hecho buena parte de su carrera en México.

Faitelson no se encontraba en ese momento en la cancha, donde se realizaba la frustrada entrevista. Pero igual terminó siendo protagonista del incómodo momento.

“Le podemos pedir al Turco que enseñe los calzones”, bromeó uno de los comunicadores, en lo que parecía un diálogo amistoso y distendido con el técnico campeón.

Pero Mohamed tenía otros planes: tómo el micrófono y de una vez lanzó la embestida. “Quiero decir una cosa con Faitelson. Estuvo muy desubicado, en serio, es una mierda esto que voy a decir”.

En ese momento cambiaron las caras. Estaba claro que aquello iba a terminar mal.

“Habló de mi ética y mi moral porque hice un cambio de arquero antes de la transmisión, yo estaba en el vestidor. Que baje y me lo diga acá a ver si tiene huevos”, remató Mohamed, quien devolvió el micrófono después del desafío y se marchó en medio del desconcierto de los periodistas.

Todo nació por la decisión del Turco de dar la titularidad al portero Luis García, en lugar de Hugo González. “No me gusta el gesto del entrenador”, escribió Faitelson en X, además de mencionarlo en la transmisión televisiva.

Posteriormente, el periodista posteó el video con el “berrinche” de Mohamed y lo acompañó de varios comentarios.

“Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del fútbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista”, escribió.

Faitelson añadió: “Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral. Lo hizo con su decisión de ‘castigar’ a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la mierda... Gran entrenador, sí, y tan primitivo como un ‘barrabrava”.

Puede observar aquí la fuerte intervención de Mohamed: