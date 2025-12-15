Puro Deporte

Técnico campeón de México explota contra Faitelson en transmisión de TUDN y lo desafía al aire (video)

Antonio Mohamed quedó campeón de México con el Toluca y se le fue encima al periodista David Failtelson

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, antes de un partido con su equipo por la Liga MX. Al momento de ganar el título, se acordó de David Faitelson.
Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, antes de un partido con su equipo por la Liga MX. Al momento de ganar el título, se acordó de David Faitelson. (ULISES RUIZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga MXDavid FaitelsonAntonio Mohamed
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.