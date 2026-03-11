Puro Deporte

Tailandia inaugura una pista de atletismo rectangular y se desata la polémica

Complejo deportivo se hace viral por la construcción de su pista de atletismo

Por Steven Torres

En la región de Padang Besar, en Tailandia, se inauguró recientemente el Estadio Municipal de Padang Besar, en Songkhla, un complejo deportivo de 64.749 metros cuadrados en el cual se invirtió alrededor de un millón de dólares.








Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

