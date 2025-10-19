Stream Fighters 4: Locura total en velada de boxeo entre famosos influencers de Latinoamérica

Stream Fighters 4 acaparó la atención en Colombia y otros países.

En un mundo donde el deporte es espectáculo y el espectáculo es el deporte de muchos, “Stream Fighters 4″ acaparó la atención de miles de personas.

Se trata de un evento donde influencers y famosos se enfrentan en el boxeo amateur, con espacio para la buena música.

El Coliseo MedPlus, en Bogotá, se convirtió en punto de encuentro para miles de asistentes que agotaron las entradas con anticipación. Más de un millón de seguidores en plataformas digitales se conectaron a ver la transmisión en directo.

La jornada incluye seis combates distribuidos a lo largo de la noche, con presentaciones musicales en los intermedios a cargo de Farruko y Cosculluela.

El evento abrió con la pelea entre The Nino y By King. El evento reúne a creadores de contenido de distintos países de la región, consolidando el carácter internacional de la cita.

El plato fuerte de la noche es el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, dos figuras mediáticas cuya rivalidad ha crecido en redes sociales. Su pelea encabeza la cartelera y concentra la mayor atención del público.

Desde su creación en 2022, ‘Stream Fighters’ ha transformado la forma en que las audiencias latinoamericanas experimentan los enfrentamientos digitales.

Inspirado en ‘La Velada del Año’, evento ideado por el español Ibai Llanos, el proyecto del colombiano Westcol combina combates de boxeo amateur con música en vivo y producción de alto nivel.

El influenciador chileno Shelao vs. Belosmaki fue el primer combate sin casco. El triunfo fue de Shelao por la vía del nocaut.

La mexicana Karely Ruiz se dejó la victoria en el duelo contra la colombiana Karina, quien no pudo terminar el segundo round de la pelea. Al final, tuvo que recibir oxígeno.

Todo se puede ver por streaming en el canal de Westcol en KICK.