Sporting vs. Saprissa: Vladimir Quesada pierde a tres referentes; hora y canal del partido

Luego de la tormenta que quiso hacer Liberia al pedir en la mesa los tres puntos del partido que perdió el domingo pasado contra el Deportivo Saprissa, la calma volvió con la respuesta negativa del Comité Disciplinario de la Unafut. Saprissa regresa a la cancha y lo hace esta noche a las 7 p.m. de visita contra Sporting.﻿

Dónde ver el partido Copiado!

El juego es en el Estadio Ernesto Rohrmoser y usted puede verlo por la señal de Tigo Sports. El compromiso no altera las posiciones en la tabla porque los morados no tienen opción de llegar al liderato, ni tampoco bajarán al tercer o cuarto lugar. Lo único anecdótico es que este será el último partido que Sporting dispute en Pavas, en la cancha de Rohrmoser. Los josefinos dicen adiós para empezar el nuevo torneo en Grecia, donde construyeron un estadio con cancha sintética.﻿

Saprissa con cambios Copiado!

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, hará variantes en su formación. No contará con tres referentes. La primera baja es la de Mariano Torres, quien acumuló la quinta amarilla y debe cumplir un partido. Los otros dos que no actuarán son Kendall Waston, en la defensa, y Ariel Rodríguez, en la ofensiva, debido a que ambos poseen cuatro amarillas y, en caso de ver una más, se perderían el compromiso de la semifinal. “Obviamente, quienes tienen cuatro amarillas no van a jugar. No vamos a arriesgarnos a perderlos para el primer partido de la fase siguiente. No los vamos a tomar en cuenta, no los vamos a arriesgar y lo bueno es que tenemos una buena plantilla para hacerle frente al encuentro”, dijo Vladimir Quesada luego del choque de la semana pasada ante Liberia.﻿

El balance Copiado!

La Unafut informó que Minor Díaz buscará su primera victoria ante Vladimir Quesada como técnico en la Primera. Luego de seis juegos, el morado aventaja con cuatro victorias y dos empates. Sporting FC disputará su último partido en el Ernesto Rohrmoser. En total, por la Liga Promerica, con el juego ante los tibaseños será el número 110 que dispute en ese reducto.﻿

Los Uniformes Copiado!

Sporting saldrá a la cancha con camiseta, pantaloneta y medias negras. El arquero llevará camiseta, pantaloneta y medias rojas. Saprissa usará camiseta blanca con textura en gris suave y bordes negros con amarillo, pantaloneta y medias blancas con líneas amarillas y logotipo con detalles en negro y amarillo. El guardameta saldrá con camiseta, pantaloneta y medias turquesa con bordes naranjas.﻿

El árbitro Copiado!

El árbitro del partido será William Matus, quien estará asistido por Luis Granados y Víctor Robles. El secretario arbitral será Brandon Ortega. El árbitro VAR será Keylor Herrera y el AVAR, Jonathan Leitón.﻿

William Matus será el árbitro del partido de Sporting contra el Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.