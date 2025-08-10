Sporting marcha fuerte en el fútbol femenino

Sporting sigue con buen paso en el fútbol femenino, tras derrotar por goleada a AD Chorotega.

El partido se efectuó en el Estadio Chorotega de Nicoya y las josefinas se impusieron 0-3, logrando la tercera victoria consecutiva que las ubica líderes del torneo, luego de tres fechas disputadas.

María José Morales, al minuto 45+2; Josselin Fonseca, al 55; y Priscilla Barrientos, al 85, marcaron los goles de Sporting.

La jornada arrancó desde el miércoles anterior con el duelo que Alajuelense ganó 3-0 contra Herediano.

El sábado, Pococí y Moravia empataron 2-2, mismo marcador que, también el sábado, Dimas Escazú consiguió como local contra Saprissa.

En el compromiso del miércoles, Kenia Rangel, al minuto 19; Mariela Campos, al 83; y Alisha Lindo, al 87, convirtieron los tantos de las manudas.

Por su parte, Hilary Bravo, al 33, abrió la cuenta para Dimas Escazú contra Saprissa, que empató al 60 por medio de Carolina Venegas. Las moradas se fueron arriba con la conquista de Iska Chaverri, al 73, pero Sharon Lobo igualó al 90+4.

Sporting es líder con 9 puntos en tres juegos; Dimas es segundo con 7, misma cantidad que posee Alajuelense en el tercer lugar, mientras que el cuarto puesto es para Saprissa con cinco, producto de un triunfo y dos empates.

María José Morales abrió el marcador para Sporting de visita contra Chorotega. Las josefinas ganaron 0-3. (Facebook Sporting/Facebook de Sporting)

Luego, con solo una unidad, completan la tabla Chorotega, Moravia, Herediano y Pococí.

En la próxima jornada, Sporting se medirá a Alajuelense en un duelo por la cima; Chorotega se las verá con Pococí; Herediano contra Dimas; y Saprissa recibirá a Moravia. La cuarta fecha está programada para el próximo fin de semana, pero, a falta de confirmación, se podría adelantar alguno de los encuentros.