Puro Deporte

‘Soy papá de mi padre’: Raymond González, el ciclista que halló en los pedales una válvula de escape ante el Alzhéimer

Raymond González relata cómo el ciclismo lo libera del estrés y le da fuerza para cuidar a su padre que ‘es como un bebé recién nacido’

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Por Fanny Tayver Marín
Raymond González trata de compartir el mayor tiempo posible con su papá, don Ramón, de 68 años.
Raymond González trata de compartir el mayor tiempo posible con su papá, don Ramón, de 68 años. (Cortesía Raymond González/Cortesía Raymond González)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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