Sorpresa en entrenamiento de Saprissa por la presencia de tres inesperadas figuras

Parece que las buenas noticias comienzan a llegar poco a poco al Deportivo Saprissa, al menos así se observó en la práctica previa al compromiso que tendrá el equipo contra Motagua de Honduras.

Contrario a lo que casi nunca sucede en Saprissa, la prensa tuvo acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento. Así lo establece Concacaf, que antes de un encuentro de sus competencias internacionales permite la apertura a los medios de comunicación durante ese lapso inicial.

A la cancha, junto con el resto del plantel, llegaron los delanteros Warren Madrigal y Newton Williams, quienes fueron operados recientemente. Madrigal ya suma dos meses desde que fue sometido a una cirugía del peroné, mientras que Newton fue intervenido a inicios de este mes en la rodilla derecha, por ruptura de ligamentos cruzados.

Newton Williams llegó al entrenamiento, apoyado de un bastón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Madrigal caminó a un costado de la gramilla, mientras que Newton lo hizo apoyado en un bastón y mostrando su característica sonrisa.

“Voy bien”, dijo Newton cuando le preguntaron cómo avanza de la lesión.

Deyver Vega y David Guzmán entrenaron separados del resto del equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otros futbolistas que también están entre algodones, pero cerca de volver a jugar, son Deyver Vega y David Guzmán, quienes entrenaron de manera diferenciada y no con el grupo.

Guzmán se recupera de un desgarro muscular en la pantorrilla derecha, lesión que sufrió hace un mes. Por su parte, Deyver fue reportado a mediados de este mes con un problema en la rodilla, aunque junto a Guzmán realizó algunos piques.

Otro de los presentes que causó sorpresa en el entrenamiento fue Óscar Duarte, quien todavía no ha disputado un partido esta temporada con el plantel, debido a una molestia en el pubis, según el reporte oficial de Saprissa.

Duarte sí trabajó con todo el plantel, al menos durante los 15 minutos abiertos a la prensa, aunque es poco probable que juegue ante los catrachos.

Saprissa se medirá a Motagua el martes, a las 8 p.m., y está obligado a lograr la victoria para clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Óscar Duarte (izquierda) y Joseph Mora (derecha), también se integraron al entrenamiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Joseph Mora, quien no jugó el sábado pasado en la goleada 4-0 contra Sporting, sí estuvo en el entrenamiento con el equipo. Mora no fue tomado en cuenta en ese partido por dosificación de cargas.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.