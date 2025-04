¡Simplemente fenomenal! Vea lo que hizo Kenneth ‘Pollis’ Tencio para subir al podio en Manchester

Kenneth Tencio sabía muy bien lo que era capaz de hacer y su gente más cercana también. Todo estaba en el poder de la mente, pero también en sus grandes capacidades y ejecutando saltos únicos y atrevidos en su repertorio, el costarricense desató tremenda algarabía, porque su ejecución brillante le deparó el tercer lugar del Red Bull Featured, efectuado en Manchester, Inglaterra.

Por primera vez en la historia, los mejores ocho riders del BMX Freestyle del mundo fueron escogidos para competir en este evento, disputado en el Manchester Central, con capacidad para 10.000 personas.

“La vida está llena de sorpresas la verdad que, entre todas estas leyendas, sabía que la tenía muy difícil; pero si hay algo que siempre me ha distinguido es que mi mente siempre está pensando en cómo me puedo diferenciar después de haber tenido un año tan difícil. Me llena el alma tener dos podios en el primer trimestre del año”, mencionó Kenneth Tencio.

Su alegría era notoria, sobre todo cuando recalca que ya solo el hecho de estar entre los ocho riders más innovadores era un premio.

“Logré un truco nuevo para la historia y quedar entre los mejores tres, es la cereza en el pastel. El plan de Dios es perfecto y Él sabe cuánto he trabajado toda mi vida por momentos como estos. Estoy feliz, muy feliz”, destacó.

Kieran Relly de Inglaterra se dejó el primer lugar, seguido por Logan Martin de Australia y el costarricense Kenneth Tencio completó el podio.

En esta competición de primer mundo también actuaron Kevin Peraza (México), Nick Bruce (USA), Mike Vargas (Canadá) y los locales Jude Jones y Shawn Gornal (Inglaterra).

Vea lo que hizo Kenneth Tencio en Manchester

La próxima competencia del tico será el Fise World Montpellier, en Francia, prevista para el 29 de mayo.

“Regreso este domingo a Costa Rica y de inmediato me voy a Jacó donde pasaré la Semana Santa como Dios manda, en reflexión”, manifestó recordando cuando asistía con sus padres a las procesiones en su natal Cartago.

En el Red Bull Featured compitieron los mejores ocho riders de BMX Freestyle del mundo y el tico Kenneth Tencio se dejó el tercer lugar. (Prensa Kenneth 10Cio/Fotografía)

Para este torneo, el cartaginés reveló que su preparación fue “muy fuerte”, al entrenarse en su Parque 10Cio, en Jacó, durante seis días a la semana, entre dos y tres horas diarias.

En 2018, Kenneth Tencio logró el segundo lugar en el Campeonato Mundial de BMX Freestyle en Chengdu, China. Él empezó en este deporte en la modalidad de calle, en la Vieja Metrópoli, aprendiendo trucos sobre rampas de tierra.