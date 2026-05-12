Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla por $528 millones y queda a un paso de asumir el control

El defensor español del Sevilla, Sergio Ramos, reacciona durante el partido de la Liga española entre Sevilla FC y FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla, el 26 de mayo de 2024. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP)

Sergio Ramos quedó cerca de convertirse en propietario del Sevilla, club donde inició su carrera profesional. Según informó el diario español AS, el defensor y sus socios alcanzaron un acuerdo con los principales accionistas del equipo sobre el valor de la operación, estimada en €450 millones (unos $528 millones al tipo de cambio).

El acuerdo también incluyó el cronograma de pagos. La publicación detalló que Ramos presentó garantías financieras que convencieron a los accionistas del club español.

Ahora solo falta la aprobación del Consejo Superior de Deportes de España (CSD) y la firma de los contratos para que el futbolista de 39 años asuma el control del Sevilla. El zaguero jugó en el equipo durante la temporada 2023/24.

La negociación tomó velocidad por un motivo específico. La carta de intención firmada entre Sergio Ramos y el grupo Five Eleven Capital vence el próximo 31 de mayo. Por esa razón, las conversaciones se aceleraron durante los últimos días.

Si la operación se concreta, Ramos se convertirá en el accionista mayoritario del Sevilla, actual 13.° del Campeonato Español.

Además de la compra de acciones, el grupo encabezado por el defensor deberá realizar un aumento de capital de entre €80 millones y €100 millones. El objetivo será reducir los problemas económicos del club y aumentar el límite salarial de la planilla.

La intención del nuevo grupo será evitar que el Sevilla vuelva a pelear por no descender en próximas temporadas.

Sergio Ramos salió del Monterrey de México en diciembre del año pasado. Hasta el momento, el español no anunció su retiro del fútbol profesional.

Sin embargo, si completa la compra del Sevilla, el defensor no podrá jugar profesionalmente en España.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.