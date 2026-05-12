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Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla por $528 millones y queda a un paso de asumir el control

El exjugador del Real Madrid aceleró las negociaciones para asumir el control del Sevilla antes del vencimiento del acuerdo firmado en enero

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Por O Globo / Brasil / GDA
El defensor español del Sevilla, Sergio Ramos, reacciona durante el partido de la Liga española entre Sevilla FC y FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla, el 26 de mayo de 2024. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP)
El defensor español del Sevilla, Sergio Ramos, reacciona durante el partido de la Liga española entre Sevilla FC y FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla, el 26 de mayo de 2024. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP) (JORGE GUERRERO/AFP)







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