Yeltsin Tejeda: ‘Hoy era una gran oportunidad para mí, de decirle al profe que quiero estar’

Son pocos los campos que están en disputa dentro de la Selección Nacional. La base está clara y la definición de algunos de esos espacios se conocerá en los próximos días.

Uno de los jugadores que lucha por un puesto, ya sea para entrar en el once titular o en la misma lista de eliminatoria es Yeltsin Tejeda.

David Guzmán y Yeltsin Tejeda luchan por un puesto en el once titular de la Selección Nacional. Foto: Fedefútbol

El volante del Herediano superó una de sus facetas con menor ritmo de juego y ahora apunta a meterse en la esperada convocatoria.

Sus palabras dejan claro el deseo de integrar ese grupo para los primeros compromisos, ante Panamá (2 de setiembre), México (5 de setiembre) y Jamaica (8 de ese mismo mes).

“Siempre quiero mejorar, hay un momento donde no fui el mismo, tuve lesiones, tal vez no graves, pero que sí me dejaron fuera. En este momento me siento bien, con constancia, estoy jugando en el equipo”, mencionó en declaraciones a Teletica Radio.

Tejeda empezó de titular en el empate 0-0 de este sábado ante El Salvador. Pese a ese resultado, el contención se mostró satisfecho por lo que hicieron en cancha.

A partir de ahora, mencionó, quedará en manos del cuerpo técnico cuáles jugadores conformarán el combinado patrio.

“Hoy era una gran oportunidad para mí, de decirle al profe que quiero estar; él valorará. Yo siempre quiero estar en selección, me entrego mucho, me cuido al máximo. Y en 15 días hay una eliminatoria y quiero estar, creo que hoy todos queríamos estar aquí, todos queríamos jugar pero ya le tocará al cuerpo técnico valorar. En lo personal me siento muy bien, contento con el ritmo que traigo y ahora dar para adelante”.

Añadió que aunque existe una base de futbolistas, la competencia sigue abierta, pues nadie se cree seguro en su puesto.

“Todos estamos luchando (...) Creo que muy bueno, el profe quería ver muchas cosas, hoy nos dijo que jugáramos tranquilos, nos dio mucha confianza. No fue un partido vistoso, pero los jóvenes meten, corren, encaran todo el partido. Eso es lo que ocupamos, jugadores que vayan para adelante y hoy estuvieron a la altura”, dijo sobre el papel de jugadores como Jewison Bennette, quien debutó con apenas 17 años.

Así como sucedió ante El Salvador, Tejeda también se imagina la eliminatoria. Un juego de roce y cerrado.

“Los detalles marcarán la diferencia, así son las eliminatorias. En casa hay que ganar y buscar puntos de visitante. Nosotros estamos creyendo, trabajando, haciendo las cosas bien. El profesor ha hecho un cambio importante, Dios primero vamos a buscar la clasificación con los que él llame a la convocatoria”.