“Yo creo que los llamados vienen a su tiempo, en el Mundial con Pinto llegué de sorpresa y me quedé. Con Óscar Ramírez no fue así, ahora con Matosas quiero aprovechar la oportunidad. Si no he tenido llamados constantes, no me molesta. He sido constante en la MLS y todo llega a su tiempo, hay que tener paciencia”, valoró.