“Eso sería lo ideal, tiene razón don Agustín Lleida y nosotros tuvimos una conversación con él hace 15 días. Él me dijo sobre esta situación y entiendo que no todos estos 10 jugadores de Alajuelense iban a ser tomados en cuenta para el primer equipo, entonces es una generación de muy buenos jugadores que no pueden quedarse en la casa”, apuntó el técnico de la Selección Juvenil.