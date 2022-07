Venta de entradas para Mundial Femenino Sub-20 en Costa Rica marcha mejor de lo esperado

Víctor Umaña espera con ansias el arranque del Mundial Femenino Sub-20, pues Costa Rica está lista para ese evento que siembra tantas expectativas. (Alonso Tenorio)

A casi un mes de que la pelota empiece a rodar en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 pareciera que los partidos serán un imán de aficionados en las gradas.

“Estamos muy entusiasmados, muy contentos, la venta de tiquetes ha sido mejor de lo esperado. Hemos recibido compras de 24 países, viene gente de todo lado, como de África, Europa, Estados Unidos, Asia... Hay muy buena efervescencia en el ámbito del fútbol por nuestro Mundial”, expresó a La Nación el director del Comité Organizador Local (COL), Víctor Umaña.

Indicó que en cuanto a aficionados nacionales, las ventas han sido muy buenas, a pesar de que el tico por lo general acostumbra esperar a lo último para comprar la entrada.

Los boletos están en preventa para aficionados de cualquier país para tarjeta habientes de Visa, que es el socio global de la FIFA y por lo tanto tenía los derechos exclusivos de la preventa.

“Con la tarjeta Visa se puede comprar entradas ya. A partir del lunes habilitaremos ya la venta masiva, al público en general, con cualquier medio de pago, no exclusivamente Visa”, expresó Umaña.

Tome en cuenta que las entradas para el Mundial Femenino Sub-20 que se jugará del 10 al 28 de agosto solo se venden a través del sitio web FIFA.com/tickets.

“Son 100% digitales, no vamos a permitir tiquetes impresos. Desde que inició la pandemia se pasó a esa modalidad, pero también queremos de una forma innovar y no permitir los tiquetes impresos, porque eso se presta también para otras cosas que no son buenas”.

Hay distintos tiquetes disponibles por orden de llegada, cuyos precios van desde los $5 (unos ₡3.500) para los de categoría 3 (para los cinco primeros partidos) y hasta los $10 (cerca de ₡6.900) para las entradas de categoría 1 (para la final).

Costa Rica integra el Grupo A y le tocará inaugurar el Mundial el 10 de agosto en el Estadio Nacional ante Australia, posteriormente se medirá a España el 13 de agosto y cerrará la primera fase contra Brasil el 16 de agosto.

Víctor Umaña detalló que la organización solo está la espera de que transcurran los días y que se dispute el partido inaugural entre la Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica y Alemania para que comience la fiesta en territorio nacional.

“Las canchas listas, hoteles, procedimientos en los aeropuertos, el tema de las visas, en fin, toda la logística necesaria para que el Mundial se dé, ya está en su lugar. Estamos solo esperando el banderazo para el inicio de los partidos”.

El equipo de la FIFA que viene a tomar las riendas de la Copa Mundial estará en Costa Rica a partir del 27 de julio.

“Ahí es cuando entramos al Estadio Nacional y al Morera Soto, vamos a tener oficinas en los estadios. Tenemos más de 8.000 personas que solicitaron ser voluntarios en el Mundial, es algo sin precedentes. En algún momento tuvimos más voluntarios que entradas vendidas hace tiempo y lastimosamente solo podemos escoger 300 voluntarios”, destacó Umaña.

Esa situación puede percibirse como una indicación de que la gente está esperando con ansias el Mundial Femenino Sub-20.

“El Mundial es una excelente vitrina por varias razones, la obvia en el mundo del fútbol es que Costa Rica va a estar ahí de protagonista durante agosto, pero además, en momentos en los que el mundo está tan convulso por lo que pasa en Ucrania, por las tragedias ocasionadas por la pandemia, Costa Rica se posiciona como un país que está con los brazos abiertos para recibir jugadoras, para recibir turistas, para recibir inversión”, analizó.

Su análisis es que desde Costa Rica se envía un mensaje muy positivo al mundo con esta fiesta futbolera que mostrará talentos que inclusive estarán en el Mundial Mayor de Australia y Nueva Zelanda 2023.

“Eso tendrá efectos de mediano y largo plazo sobre el país. Las delegaciones tienen que estar aquí el 3 de agosto, pero 14 equipos vienen a partir de la última semana de julio. Estarán como una semana antes. Algunos estarán en Liberia, otros estará en el área metropolitana y hasta habrá amistosos entre ellos, que serán a puerta cerrada por el reglamento de la FIFA”, reseñó Víctor Umaña.