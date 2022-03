Vendedor de frutas pasa de ganar ₡10.000 con jocotes a ₡300.000 en un día con venta de entradas

En las inmediaciones del Estadio Nacional ya hay varios revendedores ofreciendo boletos. (Jose Cordero)

Con el clásico grito de ‘¡vendo entradas!’, Léster Martínez corría de un lado para el otro buscando como colocar los boletos para el partido entre Costa Rica y Canadá.

Con camiseta manga larga y una gorra, Martínez confiesa estar contento por el aforo al 100% para el juego, ya que esta fue una fuente de ingreso que perdió por prácticamente dos años.

Léster no escondió que el regreso de los juegos con público representan un gran respiro para él y su familia, porque normalmente él se dedica a la venta de frutas, trabajo con el que recibe gana entre ₡10.000 y ₡15.000 por día, pero con la reventa en un día puede alcanzar los ₡100.000.

“La verdad fue muy duro, porque cuando cerraron todo, nosotros no podíamos vender, fue un golpe duro para nosotros. Yo usualmente me dedico a vender frutas como jocotes, pero eso dejaba entre ₡10.000 a ₡12.000. Ahora imagínese que hoy ya tengo vendidas dos entradas que me dan una ganancia de ₡70.000 y espero vender una más”, confesó.

El comerciante agregó que tenía una vida intranquila, pero la apertura del estadio le da mucha felicidad.

“Con el concierto de Coldplay logramos vender entradas, yo tuve una ganancia de ₡300.000. Imagínese lo que es para nosotros esto, es como un mes de venta de aguacate”, finalizó.