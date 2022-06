Un sentimental Bryan Ruiz habla con nostalgia, ilusión y una fe enorme en esta Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz se sinceró este lunes en la conferencia de prensa de rigor previo al repechaje de este martes. El capitán anhela que la Selección de Costa Rica clasifique al Mundial de Catar. (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

Bryan Ruiz destapó sus sentimientos más profundos a pocas horas de que la Selección de Costa Rica se enfrente a Nueva Zelanda este martes (12 mediodía), en el esperado repechaje en el que estará en juego el último boleto al Mundial de Catar 2022.

El capitán de la ‘Sele’ reiteró que no hay marcha atrás y que su decisión está tomada: al final de este año pondrá punto final a su carrera como futbolista profesional.

Su sueño es hacerlo en un tercer Mundial y no piensa en otro escenario que no sea ese. De lograrlo, asistiría con dos de esos hermanos del fútbol que se ganó en la ‘Tricolor’: Keylor Navas y Celso Borges.

Ruiz sabe que estar juntos en esta nueva misión con la Selección Nacional es especial para ellos, por lo vivido en Brasil 2014, por haber representado al país en Rusia 2018 y porque podrían igualar la marca de tres Copas del Mundo que registra otro camarada de ellos, como lo es Christian Bolaños.

“Para nosotros, jugadores de una generación que se está acabando, por así decirlo, es una nostalgia y una emoción muy grande el tener esta oportunidad y saber de que durante muchos años hemos dado nuestro mayor esfuerzo en Selección, hemos conseguido cosas importantes, hemos hasta llorado por algunos fracasos que hemos tenido durante este proceso”, relató Bryan Ruiz.

Ni siquiera quiere pensar en que este martes podría ser su último partido con la Selección Nacional si el resultado final en el repechaje no es el deseado por un país que está unido en un mismo sentimiento.

“Yo quiero cerrar esta generación de la mejor manera posible. Y digo ‘yo’ porque hablando de Keylor y de Celso tengo la certeza de que seguirán un rato más seguramente en Selección; ya eso será decisión de ellos. La decisión mía está tomada, ellos son más jóvenes que yo y seguramente tendrán más en Selección, pero es decisión de ellos”, insistió.

A la vez, el ‘10′ señala que más que eso, lo motiva mucho el haber tenido diferentes generaciones en Selección.

“Yo empecé en 2006 en Selección, en 2005, pero bueno, en esa generación 2006... Hubo un cambio de generación muy grande en 2010, que nos tocó a varios, entre esos Celso y Keylor, el poder liderar un grupo que estaba partido por la eliminación de ese momento”, citó.

Y agregó: “Durante estos 12 años juntos liderando la Selección hemos pasado momentos inolvidables, que van a vivir dentro de nuestra mente y corazón durante toda la vida y también nos ilusiona mucho ver lo que pasó en el partido contra Estados Unidos (el triunfo con jugadores jóvenes)”.

Ahí estaban ellos, con una nueva generación de futbolistas jóvenes que evidencia hambre de triunfo, de lograr cosas y que ya tuvo la grata experiencia de haber vivido en el Estadio Nacional a reventar lo que es ganar un partido de eliminatoria.

“La piel de gallina se siente cada vez que se ven esas imágenes. Para ellos fue un inicio muy importante para que sigan teniendo esa hambre durante toda su carrera. Terminar nosotros, por lo menos yo este paso en Selección y ver la apertura de una nueva generación con mucha ilusión, para mí es muy importante”.

Cuenta regresiva

El capitán de la Selección dijo que en esta semana final de preparación, de los valores que más puede rescatar es la cooperación y contó que inclusive con el psicólogo Felipe Camacho han tenido un par de sesiones en las cuales esa ha sido la palabra clave.

“Cooperación, que este partido no lo saca un jugador individualmente, sino que lo sacamos todos, así como al final sacamos la eliminatoria y logramos conseguir el repechaje. Esa ha sido la clave”.

Indicó que también prevalece unión de grupo, esfuerzo, trabajo, todos metidos de lleno.

“El que parece que va a jugar, el que parece que no y no hay diferencia alguna. Eso es lo mejor que podemos rescatar de esta semana y el profe, si tiene alguna duda, el grupo se la puso más difícil para que decida su once. Pero también le da la tranquilidad de que a quien decida poner tanto de inicio como de suplente va a dar su mejor esfuerzo para lograr la clasificación, en un partido que no va a ser para nada fácil”.

Bryan insistió en que el grupo está comprometido, con todas las ganas de poder sacarlo.

“Queremos que llegue el partido, estamos con las ansias de que podamos entrar a calentar a la cancha para que se inicie el partido”.

Fecha especial

Este repechaje se da justo en la semana en la que Bryan Ruiz cumple 17 años de haber debutado con la Selección de Costa Rica y según los datos del periodista y estadígrafo Christian Sandoval, el capitán contabiliza 140 partidos internacionales con la Mayor.

“Cumplir 17 años en Selección de verdad que para mí es un logro muy grande y es una alegría poder tener esa posibilidad de cumplir tantos años y tantos partidos con Selección”.

Al reflexionar sobre lo que se viene este martes con este repechaje, aseguró que puede compararlo con cada uno de los cierres de eliminatoria que han tenido.

“Con los que estamos a un paso de la clasificación, que sabemos que va a ser dura, pero estamos ahí con ese sueño. Yo creo que los partidos en los cuales teníamos el encuentro para poder clasificar, tanto en Jamaica en 2010, como lo que logramos contra Honduras...”.

”Es saber que es este martes, es el momento para poder lograr clasificar a un Mundial y que está esa ilusión inmensa. Y que tenemos el todo o nada para algo tan importante, algo histórico, que es lograr por primera vez clasificar a tres Mundiales consecutivos. Es algo que lo tenemos claro, para muchos sería clasificar a tres Mundiales, que solo un jugador en Centroamérica lo ha logrado, que es Christian Bolaños”.

Por eso insiste en que hay muchas cosas que lo llenan de emoción, mezclada también con un poquito de nerviosismo y ansiedad.

“Es normal y que es parte de lo que uno necesita en un encuentro tan importante para estar alerta en todo momento. Es un cúmulo de emociones que uno tiene que saber controlar para durante 90 minutos o más poder conseguir el resultado”.

¿Con la experiencia que tiene, cómo siente al grupo, cómo ve la madurez, la concentración, el espíritu de lucha y esos valores que parecen fundamentales para un partido como este?

Yo creo que sin irrespetar a ninguna de las selecciones ni de los procesos en los que he estado, yo creo que es en la que mejor he sentido al grupo, en el sentido anímico y físico.

Gracias al profesionalismo de todos, prácticamente los 23 se han entrenado al 100%, peleando todas las bolas en los entrenamientos como si fuera el día del partido y nadie se ha resentido físicamente, yo creo que eso demuestra que todos están bien, trabajando a consciencia, preparándose, recuperándose de la mejor manera posible.

Siento al grupo muy bien, yo creo que el profesor lo dijo, se ha logrado crear un grupo muy bueno en todos los aspectos y eso es importante para sacar este tipo de partidos.

A ver... que se puede ganar o perder, es parte del fútbol, pero yo creo que entre mejor esté el grupo hay más posibilidades y este grupo tiene muchas posibilidades, sin irrespetar al rival, que es un rival que hemos analizado mucho, tiene muchas cualidades y va a ser muy difícil poder sacar ese partido.

Máxime que para las dos selecciones es importantísimo y las dos soñamos con lograr esa clasificación, pero yo creo que el grupo se siente muy bien. Es un grupo que tiene un balance en todos los aspectos: juventud, experiencia, velocidad, pausa y yo creo que eso el profe ha tenido la virtud de poderlo conseguirlo y los que estamos en el grupo sabemos lo que se quiere y lo que se necesita para estar en esta Selección.

La covid-19 lo golpeó varias veces y usted aspira a retirarse yendo al Mundial. ¿Cómo vivió esos momentos que en lo personal lo golpearon?

Fue la segunda vez que me da. La primera vez había sido en noviembre de 2020, cuando prácticamente estaba iniciando y esta vez pues gracias a Dios no tuve ni un solo síntoma. Se dio la prueba positiva a un poquito más de una semana del viaje y fue por hacer la prueba PCR que me di cuenta. Gracias a Dios pude hacer trabajos esa semana en mi casa para mantenerme físicamente lo mejor posible.

A la hora de viajar y llegar a Catar no tuve ningún inconveniente físico, ni nada. Gracias a Dios estamos 100% bien y desde el inicio de los entrenamientos en Catar he hecho todo al 100% y por dicha sin ninguna repercusión de la covid-19.

Después de una ilustre carrera como el jugador de campo más emblemático del país, ¿qué le falta a Bryan Ruiz para coronar esta gran etapa como futbolista profesional?

A todo jugador nos llega el momento final en el cual nos toca retirarnos y para mí este es el momento, al final de este año y qué mejor manera que hacerlo con un Mundial. Yo creo que eso es lo que me falta en mi carrera para terminarla de la mejor manera, que es coronarla con un tercer Mundial.

Eso es lo que quiero, eso es lo que sueño y eso es lo que estoy trabajando. No depende solo de mí, pero sé que soy una pieza más dentro del rompecabezas que tiene el profesor y del trabajo que vayan a hacer los demás compañeros, que todos soñamos con eso.

Aparte de que yo estoy en un grupo que les aseguro que todos quieren ayudarme a poder cerrar mi carrera con un tercer Mundial y eso para mí es muy sentimental y muy gratificante tener un grupo así.

Hace algunos días Luis Fernando Suárez decía que este es el partido más importante de la carrera de él. Usted ha tenido partidos muy importantes. ¿En qué lugar está este?

Para mí es tan importante como cualquier otro partido. Yo sé que ustedes lo ven en un contexto de que es muy importante porque prácticamente este martes si se pierde se queda fuera del Mundial, ojalá que no. Si en los últimos partidos que jugamos en eliminatorias, si no hubiéramos ganado alguno habríamos quedado fuera, entonces ese era el partido más importante.

Yo lo veo así, cada partido es tan importante como el que sigue, seguramente, con lo que logramos conseguir después. Ante Canadá, si no ganábamos, no estaríamos aquí.

Para mí este partido es tan importante como lo fue Canadá en su momento, como lo fue Panamá, El Salvador... Yo veo cada partido tan importante como el que estamos viviendo en el momento. En este momento, es el partido más importante.

Ojalá podamos clasificar y el que sigue va a ser el más importante que nos dará algo con la importancia que conlleva este partido también.