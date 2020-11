No me gustó que el partido lo empezamos a jugar hasta los 15 minutos cuando recibimos un gol, de una pelota quieta nuestra. No tuvimos un corte efectivo a la hora de la transición. Ya después nos costó entrar en juego, pero en el fútbol internacional no se pueden regalar 15 minutos, es mucho tiempo y con un nivel que se tiene que estar desde el minuto cero todos atentos y activos, porque en estos niveles y este tipo de jugadores te cobran caro los minutos.