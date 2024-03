Un legionario queda fuera de la Selección por lesión y otro recién se recupera de una dolencia

La Selección Nacional de Costa Rica, no contará con una de sus piezas en ofensiva para el partido de repechaje por el boleto a la Copa América, contra Honduras.

Claudio Vivas, director deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, confirmó en conferencia de prensa este martes que Jewison Bennette, delantero del Aris Salónica de Grecia, será baja para los partidos que enfrentará la Tricolor en marzo ante Honduras y Argentina.

Vivas dijo que el atacante sufrió un desgarro en un entrenamiento y eso le impedirá jugar en el duelo de repechaje ante los catrachos el 23 de marzo en Texas y el fogueo contra Argentina el 26 de marzo en Los Ángeles, California.

“Jewison tuvo una lesión en un entrenamiento, era un jugador que estaba considerado, se hicieron los estudios en el lugar origen, el doctor Paniagua (de la Fedefútbol) estuvo en contacto con el del Aris Salónica y lo confirmó. Es un jugador que era tenido en cuenta, pero que sufrió una lesión que lo deja fuera de las canchas”, comentó Vivas.

Jewison Bennette se lesionó y no podrá estar con la Selección de Costa Rica en el repechaje contra Honduras. (GLYN KIRK/AFP)

Otro legionario, quien estaba entre algodones, es Brandon Aguilera, pero según Vivas, ya está recuperado y podría jugar el fin de semana con su club en la tercera división de Inglaterra.

“A Brandon el profesor Gustavo Alfaro lo visitó, tuvo un encuentro cara a cara y ya está listo para jugar. El fin de semana está apto para ser considerado dentro del plantel, dentro de los 23 jugadores que normalmente se llevan a un partido oficial. Ha hecho una recuperación a doble turno, en forma permanente y el cuerpo técnico se ha mantenido en contacto y siempre tenemos buenas respuestas”, opinó Vivas.

Vivas añadió que cuentan con los informes del área física y recuperación, y cree que es un jugador que va a estar muy bien para poder estar en los próximos partidos.

“No quiere decir que ya es fijo en la lista, pero sí hay posibilidades de que podamos contar con él porque está apto para poder participar en un juego oficial. Si en su equipo lo usan o no, no podemos dar un tipo de opinión y tampoco pedir cosas que no corresponden. A nosotros no nos gusta que nos digan quién debe jugar y quién no, para eso hay un entrenador”, señaló Vivas.