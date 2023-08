Un Alexandre Guimaraes atento a la Selección de Costa Rica se siente hoy más técnico que ayer

Alexandre Guimaraes, quien dirigió a la Selección Nacional en los Mundiales de Japón y Corea del 2002, y Alemania 2006, es mencionado nuevamente para hacerse cargo de la Tricolor.

El técnico se encuentra libre y está en el país analizando opciones, después de su paso por el América de Cali en Colombia. Durante su segunda etapa con el club colombiano, logró el campeonato en 2019, rompiendo una racha de 11 años sin conseguir el título.

Cabe destacar que Guimaraes estuvo muy cerca de dirigir a la Tricolor en la eliminatoria anterior, pero finalmente la Federación optó por contratar a Luis Fernando Suárez.

Actualmente, el entrenador es considerado uno de los candidatos favoritos de la afición costarricense para asumir el mando de la Selección Nacional en sustitución de Suárez, quien fue cesado de sus funciones.

Sobre su interés en volver a ser el técnico de la Selección Nacional, Guimaraes expresó lo siguiente en una entrevista con Yashin Quesada en su programa Encuentro Deportivo:

“Sigo acá con las maletas siempre listas para ser entrenador, mis maletas no están hechas para otra cosa que no sea entrenador, ya sea de equipos o de selección. No tengo ninguna duda, que hoy estoy en la etapa más plena como técnico”, dijo Guimaraes.

- ¿Qué representaría para usted otra vez dirigir a la selección?

- Lo que puedo decir es que estoy en el periodo más pleno de madurez deportiva como entrenador. He tenido cualquier cantidad de bagaje internacional de alto nivel, haberme rozado con mucha gente de alto nivel y trabajar con gente de mucho nivel me han agregado cosas nuevas. Soy mucho mejor entrenador ahora de lo que era antes. Estoy libre y sin compromiso.

- Su nombre vuelve a sonar como candidato para dirigir a la Selección. ¿Dónde se ve más, como técnico o cómo director de selecciones?

- Sobre la segunda posibilidad, hay un profesional que está ahí y como todo extranjero necesita un tiempo para ir terminando de entender cómo es la cultura en Costa Rica respecto al fútbol. Como dije antes, mis maletas están hechas para ser entrenador de equipos o de selecciones.

Alexandre Guimaraes dijo que desde mediados de julio está en el país, aunque viajó a Brasil a saludar a un hemano y regresó. El técnico analiza con su representante las opciones laborales.

- ¿Lo han llamado de la Federación Costarricense de Fútbol?

- No, no, nadie me ha llamado de la Federación.

- ¿Cómo cree que van a ser las próximas eliminatorias?

- Estas eliminatorias van a ser casi como aquellas de antes, cuando sabíamos que debíamos quitarle un campo a México, Estados Unidos y ahora Canadá que está clasificado. Sabías que debías buscar la clasificación derrotando a los centroamericanos y a los del Caribe. Ahora es exactamente igual y los centroamericanos y algunos del Caribe, como se pudo ver en la Copa Oro, han dado señales de madurez y crecimiento que van a hacer que esta eliminatoria sea mucho más dura que las anteriores. De eso no tengo la más mínima duda.

- Por qué no ha podido dirigir en Costa Rica en este periodo que ha estado fuera. Siempre se ha dicho que es un técnico caro. ¿Esto es así?

- Eso habría que preguntarle a la gente que contrata. Nunca me he negado a escuchar opciones laborales en el país. He estado más tiempo afuera porque las posibilidades han sido mejores o más interesantes, respecto a Costa Rica. Decir si soy muy caro o no, es la excusa más sencilla que hay y siempre se dice cuando ni siquiera ha existido un acercamiento. Después de estar tanto tiempo afuera, los ratos aquí los disfruto, ojalá pudiera venir algo que me amarre un rato por acá.