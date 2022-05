Trofeo del Mundial Femenino Sub-20 causó sensación en el Morera Soto

La sancarleña Alexandra Pinell y la nicoyana María Paula Arce son dos de las integrantes de la Selección Femenina Sub-20. Ambas se emocionaron al ver la copa en el Morera Soto. Foto: COL FU20WWC

Las jugadoras de Alajuelense y de Sporting FC no solo tenían pactado un duelo entre ellas que terminó con un marcador de 2 a 2, sino que compartían la misma euforia por estar a la par del trofeo que recibirán las futuras campeonas del Mundial Femenino Sub-20 que se jugará en el país en agosto próximo.

Así como ellas querían coleccionar una fotografía con la copa, los aficionados que acudieron a ese partido del domingo tampoco desaprovecharon la oportunidad para hacer lo mismo.

Podría decirse que esta segunda parada de la gira del trofeo del Mundial fue un éxito y que causó sensación en el Estadio Alejandro Morera Soto, que junto al Estadio Nacional, fue designado como sede de esa fiesta planetaria juvenil femenina.

“Nos da muchísima apertura, yo pienso que venimos trabajando hace muchísimos años atrás, con eventos como este yo creo que nos ayuda muchísimo. Aún vamos detrás de una liga profesional y yo creo que un evento de estos a nivel de Costa Rica que ya llevaríamos dos con este, es de gran importancia para nuestro país y para el fútbol femenino también”, expresó Lixy Rodríguez.

La carrilera de la Liga y que tiene una amplia trayectoria en la Selección Femenina considera que los partidos del Mundial Sub-20 van a servir para que la afición se acerque más a los estadios para ver fútbol femenino.

“Para que los clubes vean que sí podemos llenar estadios, que la gente sí se acerca, que sí disfruta del fútbol femenino y que esto es lo que nos va a dar que podamos crecer aún más”.

Sobre la Sele Sub-20, Rodrúguez considera que el grupo es muy bueno, lleno de talento y que “tenemos para pelear”.

“Tienen un reto muy bonito, me desearía tener 20 añitos o menos. Vivir de una fiesta como esta, que es un Mundial, es algo impresionante, de verdad que las admiro muchísimo, espero que disfruten mucho y que lo tomen con la seriedad que se merece”, citó Lixy.

Por su parte, Alexadra Pinell, quien es la capitana de la Selección Sub-20 que se prepara con sus mejores galas para ser la gran anfitriona de esta Copa del Mundo, aseguró que todas están muy emocionadas.

“Venimos trabajando de la mejor manera, en preparación para este Mundial. Creo que el trabajo a consciencia es lo que nos va a llevar al éxito y para mí un orgullo, un placer y siempre un privilegio poder representar a este país. Mucha emoción, se me pone la piel de gallina, cualquiera se desea esta copa, cualquier país, nosotras para eso estamos trabajando, para dejarnos esta copa acá en casa”, afirmó Pinell.

Muchos conocieron el trofeo del Mundial Femenino Sub-20 en el Morera Soto El trofeo de la Copa del Mundo estuvo el domingo en el Morera Soto. La gira tendrá tres paradas más.

Contó que el grupo trabaja con esmero y con disciplina y “yo creo que lo que nos va a llevar a hacer buenos partidos es la unión de grupo, el trabajo, los entrenamientos. Lo que uno entrena es el reflejo de lo que se ve en cancha. Más que todo esa consigna es la que hemos tenido, de trabajar bien”, acotó.

Cristin Granados tampoco ocultó su alegría por estar al lado del trofeo con el que todas sueñan.

“Es una vez en la vida que uno tiene una copa del mundo tan cerca. Para mí significa bastante, más que soy futbolista, soy de las que han luchado y han sacado esto adelante. Espero que de hoy en adelante marque una brecha, que lo que se ha estado haciendo que se mejore y que sea lo mejor para este país”, citó Cristin Granados.

Mientras que Stephannie Blanco considera que el hecho de ser la sede del primer Mundial de la FIFA luego de la pandemia es un honor y una gran oportunidad para Costa Rica.

“Yo creo que hay muchos países que se desean tener un Mundial en casa y a nosotros se nos ha dado la oportunidad y ahora aprovecharlo con mucha responsabilidad y con mucho orgullo”.

Ella era parte de la generación proyectada para la cita planetaria que se había contemplado entre Costa Rica y Panamá, pero que se canceló por la emergencia mundial debido a la propagación de la covid-19.

“Todo futbolista sueña con ir a un Mundial, por el tema de covid-19 la situación cambió, por el tema de las edades y todo, pero yo creo que me alegra por las muchachas, por esta oportunidad. No hay nada más lindo que un Mundial. Ojalá en el Mundial se vean más personas en los partidos, sea que estemos jugando o no, es algo muy lindo”, comentó Blanco, quien será la primera presente en el estadio, apoyando a las muchachas.

Después de visitar el Estadio Nacional y el Estadio Alejandro Morera Soto, este miércoles continuará la gira del trofeo de la Copa Mundial Femenina Sub-20. La siguiente parada será en el parque de Santa Ana, entre las 12 mediodía y las 2 p. m.

Además, la copa estará el 28 de mayo en Multiplaza Escazú y al día siguiente se encontrará en Multiplaza Curridabat.

Imágenes: La Copa del Mundo llegó al Morera Soto

