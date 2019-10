“Para mí es muy emocionante, estaba esperando este momento. Creo que se dio rápido. Son muchos recuerdos y momentos lindos que tengo de la mano de la Selección Nacional. Sí he estado esperando la oportunidad porque me gusta y amé a la Selección desde pequeñito”, explicó Mora, quien no narra un partido de la Tricolor desde el empate 2-2 de Costa Rica ante Suiza en Rusia 2018.