Tica narra experiencia de ser voluntaria en Mundial Femenino: ‘Vale muchísimo la pena’

Sofía Castillo fue voluntaria en el Mundial Femenino de 2014. (Cortesía Sofía Castillo)

Sofía Castillo siempre ha sido muy futbolera, pero hace ocho años tuvo la experiencia de vivir desde adentro el Mundial Femenino Sub-17 que se efectuó en Costa Rica.

En la cuenta regresiva para que se dispute la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 se anda en busca de postulantes que quieran ser voluntarios en la cita planetaria.

Serán más de 300 personas de todas las edades quienes tendrán el honor de representar esta competición, su esencia y sus valores, como parte del equipo organizador.

El proceso de inscripción se lleva a cabo totalmente en línea, en la plataforma volunteer.fifa.com/invite/fu20wwc2022.

Si a usted le interesaría ser parte de los voluntarios del Mundial que se jugará del 10 al 28 de agosto en el Estadio Nacional y en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero aún tiene dudas, Sofía Castillo contó cómo fue su vivencia.

“Para mí la experiencia de ser voluntaria en el Mundial del 2014 fue increíble, la verdad es que es una experiencia muy bonita, da una perspectiva muy diferente de todo lo que pasa por dentro, que no logramos ver por la televisión a la hora de un partido, o de ver una conferencia de prensa”, relató la voluntaria del primer Mundial que se disputó en Costa Rica.

Dijo que son muchísimas cosas las que están pasando atrás de cámaras, que prácticamente nadie se imagina. Y de eso es lo que ella se encargaba.

“Por ejemplo, a mí me tocaba revisar que las salas de conferencia de prensa estuvieran listas con todos los patrocinadores, arreglar las sillas, la parte de la prensa, asegurarme de que las personas que estuvieran en la sala eran las correctas, las que tenían que estar”.

También se aseguraba de que toda la parte con las jugadoras en los camerinos estuviera bien, que no necesitaran nada, que tuvieran hidratación para ellas.

“Además, trabajamos con la parte del público, cuando iban entrando, siempre nos asegurábamos de saludar y de guiarlos un poco a la hora de llegar al estadio y que supieran en qué parte sentarse, estábamos anuentes a eso”.

Esos días ella los disfrutó al máximo y sabe que lo mismo ocurrirá con quienes sean voluntarios en el Mundial Femenino Sub-20 que está a la vuelta de la esquina.

“Para mí fue una experiencia muy bonita, se conocen muchas culturas diferentes, hay muchas cosas y tradiciones que son muy diferentes en todos lados. Ver esa parte de cómo mueve el fútbol a las personas y de lo diferente que se vive en todos los países me parece algo increíble y muy cercano, que no se ve o no se siente de la misma forma que con solo verlo por televisión”, insistió Castillo.

Cuenta que estar ahí, ver a las chicas de la manera en la que se preparaban y sus costumbres, o las tradiciones de cada selección antes de salir a la cancha y todas unidas por el fútbol era algo que le resultaba impresionante.

“Era algo muy chiva la verdad y para mí es una excelente oportunidad para Costa Rica, por la exposición que nos da mundialmente de ser organizadores de nuevo de un Mundial Femenino”.

Castillo considera que en 2014 todo se hizo muy bien y que la organización estuvo increíble, de muy alto nivel.

“Espero que para este año sea igual o mejor, la verdad es que en ese momento quise ser voluntaria porque el fútbol siempre ha sido algo que me llena mucho y que me mueve y quería vivir esa parte desde adentro, cómo funciona todo en el estadio, con toda la parte de las selecciones, de los patrocinadores, todo eso me gustaba mucho”, subrayó.

El tiempo pasa y sabe que haber sido voluntaria en ese Mundial fue una gran decisión.

“La verdad es que es una oportunidad que no se da todos los días, no siempre tenemos el chance de poder organizar un Mundial femenino acá. Entonces, me parece que para este año insto a todo mundo a participar y a no perderse esta oportunidad porque de verdad es algo de lo que no se van a arrepentir y de verdad que vale muchísimo la pena”, finalizó Sofía Castillo.

Para dar comienzo al proceso de solicitud, los aspirantes a voluntarios deberán acceder a volunteer.fifa.com/invite/fu20wwc2022 y rellenar el formulario de inscripción.

Los interesados en entrar al voluntariado tienen tiempo de mandar el formulario hasta el 30 de junio. La lista definitiva de las personas que sean elegidas se publicará en julio.

Los requisitos del programa de voluntariado son: