Seleccionado revela qué hablaron en la cancha al anotarle el segundo gol a Alemania

El recuerdo de anotarle a Alemania en dos ocasiones y estar derrotando a los excampeones mundiales 2 por 1 en el Mundial Qatar 2022, aún revolotea en la mente de algunos seleccionados.

En ese instante y por tres minutos, la Selección Nacional daba el paso a los octavos de final; la alegría se apoderó de los aficionados y entre los jugadores tuvieron la sensación de lograr la histórica victoria.

¿Qué pasó después de que Juan Pablo Vargas anotó y puso el 2 a 1?

Youstin Salas, quien ingresó de cambio frente a los alemanes y jugó 56 minutos, expresó que el Mundial fue una enorme experiencia para él, algo muy bonito y comentó lo vivido tras la anotación de Vargas.

“Con el 2 a 1 sabía que estábamos clasificando y le dije a Yeltsin (Tejeda) ‘mae ahí está y esto nos lo llevamos, de aquí no se nos va‘. Esa era la sensación de todo el equipo”, recordó Salas, quien agregó que la intención era sostener el marcador, y no imaginaban que Alemania empatara pronto.

“Después del gol todo el mundo dijo: ‘nadie sube, jugamos 5-4-1, cerramos y en bloque’, pero es fútbol y el tanto del empate de ellos cayó muy rápido. Fue una bola que le pegó a uno de nosotros, le quedó al rival y bueno es fútbol, nos igualaron muy rápido”.

Youstin fue de los más destacados en ese choque ante los teutones, se plantó fuerte en la marca, pero así como le dolió que el rival igualara en solo tres minutos, también lamentó que una desatención suya terminara en las redes.

“Ante Alemania lo hice bien, traté de hacer las cosas que el profe (Luis Fernando Suárez) me dijo, pero soy autocrítico. En una de las acciones de gol me robaron la espalda y le decía a mi esposa, hice el trabajo bien durante esos minutos, pero quería hacerlo perfecto y ese gol me golpeó bastante”.

Youstin Salas fue uno de los jugadores ticos que más destacó en el juego ante Alemania. Aquí llegó a la marca de Niclas Fuellkrug. (GLYN KIRK/AFP)

Youstin Salas salió de la cancha dolido, pero sus compañeros lo acuerparon.

“Compañeros como Celso Borges y Óscar Duarte me decían ‘mae son jugadas muy determinantes, puntuales. Tranquilo, son acciones rápidas y ellos tienen otra preparación y usted lo hizo bien’. La verdad es que el Mundial me dejó un gran aprendizaje”.

Salas agregó que estar en el Mundial significó mucho para él y reconoció que no esperaba jugar.

“Puse todo en las manos de Dios y fue una experiencia muy linda, aprendí mucho y quiero vivirla otra vez. Fui parte de un grupo muy unido que siempre le ayuda a uno en todo. Voy a dar todo de mí para regresar a la Selección y con orgullo defender la camiseta”, destacó Youstin.

¿Qué enseñanza le dejó el Mundial?

“Que en el campeonato nacional se debe jugar con más intensidad, pero la preparación debe darse desde las ligas menores. Yo tuve contacto con un muchacho de la selección de Alemania de 19 años, se le notaba la edad, pero también que la preparación de él debe venir desde los 5 o 7 años. Entonces va por ahí, con la preparación del jugador desde temprana edad“.

”Además, la intensidad del fútbol nuestro comparada con la que juegan los europeos es diferente. Lo viví durante medio tiempo y tuve que dar el máximo porque no me alcanzaba. Salí con la frente en alto, pero terminé exhausto”.

El volante de Saprissa y de la Tricolor jugó diez minutos contra Japón, llegó a cerrar el partido como dicen en el fútbol y actuó los 56 minutos ante Alemania, donde lo dio todo, se mostró y dejó una buena imagen.