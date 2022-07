Selección Femenina de Costa Rica vio cómo Jamaica estropeó de nuevo uno de sus sueños

La jamaiquina Khadija Shaw intenta superar la marca de la defensora costarricense Fabiola Villalobos en el partido por el tercer lugar del Torneo Concacaf W, en el que la Selección Femenina clasificó al Mundial, pero no pudo acceder al repechaje olímpico. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

Otra vez Jamaica se interpuso en el camino y de nuevo desbarató un anhelo de la Selección Femenina de Costa Rica.

Aunque esta vez sí se logró la clasificación para el Mundial Mayor que se disputará el próximo año en Australia y Nueva Zelanda, la misión de disputar el repechaje para acceder a los Juegos Olímpicos de París se veía difícil para la Selección Femenina, pero no imposible.

Para que eso fuera real, las ticas tan solo tenían que imponerse en el partido por el tercer lugar del Campeonato Concacaf W ante Jamaica. Y ahí estaba el problema principal.

No sonaba tan complejo, pero la realidad es que sí lo era y Costa Rica fue presa de sus propios fallos.

De nada valió dominar la mayor parte del juego, ni generar ocasiones de peligro.

La ‘Tricolor’ atacó y en varias ocasiones estuvo cerca del gol, principalmente con Melissa Herrera, Priscila Chinchilla y con Raquel Rodríguez, pero las ticas no estuvieron finas en este partido que era trascendental.

Ocurrió lo que ninguna quería y se aplicó una de las leyes máximas del fútbol: quien perdona, pierde.

De todas las jugadas, la más dolorosa fue esa pelota que Raquel Rodríguez estrelló en el palo.

El juego se fue complicando, había mucho desgaste, Melissa Herrera se lesionó y las jamaiquinas estaban más enteras físicamente. De igual manera, las caribeñas manejaron mucho mejor los cambios.

Al final de los 90 minutos había esperanza, con ese 0 a 0, pero a la vez se percibía preocupación por la forma en la que se presentaba el juego, porque las cosas no pintaban bien.

La ‘Sele’ Femenina arrastraba las piernas y en un duelo así no solo funciona jugar con el corazón. Si fuera por eso, absolutamente nadie podría lanzar ningún reproche.

Melissa Herrera generó peligro y protagonizó algunas ocasiones que pudieron terminar en gol, pero la Selección perdonó y perdió. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)

En esos tiempos extra, Jamaica anotó con Kalyssa Vanzanten, en el minuto 103, suficiente para que el sueño olímpico del fútbol femenino de Costa Rica se hiciera añicos.

Con lo que estaba pasando resultaba verdaderamente imposible no pensar que se repetía la historia, porque se dio exactamente lo que pasó en 2018, cuando la Selección Femenina quedó fuera del Mundial de Francia al perder contra Jamaica.

La realidad queda en evidencia una vez más. Si bien es cierto a Costa Rica le toca lidiar contra potencias mundiales en el fútbol femenino como Estados Unidos y Canadá, hay selecciones que dejaron de estar estancadas.

Jamaica es el principal reflejo de eso y aunque esos países caribeños tengan la dicha de contar con la mayoría de sus jugadoras militando en Europa, es un claro aviso para que Costa Rica reaccione y no se estanque.

Como lo decía Melissa Herrera hace algunos días, es momento para buscar que la liga nacional sea mucho más fuerte.

Sinsabor. Varios minutos después de que finalizó el partido, la directora técnica de la Selección Femenina, Amelia Valverde acudió a la rueda de prensa de rigor.

¿Cuál es el balance en general en el Torneo de Concacaf y qué le deja para el Mundial? Copiado!

Crecimos en el torneo en algunas cosas, tuvimos partidos con ciertas características empezando con Panamá y Trinidad y Tobago. Luego tuvimos alguna variante, por decirlo de alguna forma, por el tipo de rival que se nos presentó. Implementamos algo que teníamos bastante tiempo de no hacerlo, como fue la línea de cinco.

Este lunes, ya cuando es prácticamente un partido de esta instancia sabíamos que iba a ser muy cerrado, que teníamos que aprovechar las opciones que nos quedaron; no fue así. Vi al equipo correr los 120 minutos y entró el gol de ellas en un descuido. No estuvimos tan claras con la pelota o con un poquito de imprecisión en la última zona.

Me quedo con eso, que el equipo vuelve a una fase final de Concacaf, con que vuelve a la fase de semifinales y hasta la última instancia, pero claramente con ese sinsabor y muy clarita en que tenemos que mejorar contra este tipo de equipos cuando tenemos la pelota.

¿Está conforme con el boleto directo al Mundial o cree que le faltó más al equipo para cumplir con el objetivo en el torneo? Copiado!

Por supuesto que conforme no voy a estar, veníamos a estar entre los tres primeros. Y este día, por cómo se dio el juego, habíamos tenido el juego más fluido en algunos momentos y no fue así, no nos encontramos, hubo mucha imprecisión y cuando logramos avanzar al eliminar la primera línea de presión de ellas, no tuvimos esa tranquilidad.

Las opciones que tuvimos no las concretamos y esto es así. En cualquier momento iba a caer y lamentablemente en un descuido cae el gol. Intentamos recomponer, cambiamos el sistema al final, pero no se nos dio.

¿Qué debe venir para la Selección Femenina en cuanto a fogueos? Copiado!

El factor tiempo va a ser importante, este martes cumplimos un mes de estar con las muchachas a tiempo completo, jugamos siete partidos internacionales, para un mes juntarlo con la preparación, yo creo que podría ser un poquito más.

En el tema de fogueos lo más importante va a ser jugar, tenemos la fecha FIFA de setiembre y de octubre sin saber nuestros rivales. Entonces intentar buscar equipos que nos generen una exigencia prudente para lo que vamos será la prioridad. Creo que así lo tiene la Federación junto con el cuerpo técnico.

Y ya una vez que tengamos los rivales definidos, podremos plantear un poco más la planificación junto con la liga femenina y todo lo demás para poder optar y darle el mejor espacio a las seleccionadas, tanto con sus clubes como la Selección.

¿En lo que toca a la liga costarricense donde se ha visto una mejora en los últimos tres años, pero que sigue con algunas limitaciones, a qué aspiraría usted a lo que puede contribuirse con la Selección, tomando en cuenta que la mayoría de jugadoras militan en Costa Rica? Copiado!

A como se ha hecho en otros momentos, tener una buena planificación, la base del alto rendimiento de todo lo que tiene que ver con deportes de conjunto y del deporte individual. Se tienen que jugar dos torneos de aquí al Mundial. Ya empecé un poquito conversaciones con la gente que corresponde. Claramente los equipos tienen que tener un espacio para que el torneo se desarrolle.

Para nosotros es fundamental el torneo y poder tener a las jugadoras en visorías, en observación, que estén en competición, todo lo que se vaya a dar, pero también es importante que se respeten las fechas FIFA y que podamos tener un poco de ese espacio y mantener.

Es un poco difícil como nos pasó el año anterior, el poder preparar partidos de fogueo en solamente cuatro días, más la llegada de las legionarias y por eso intentamos pellizcar un poco de tiempo. La base está en la planificación, en sentarnos entre las partes, Federación, cuerpo técnico, liga femenina, comisario y presidencia para llegar a un acuerdo común, en el entendido de que quede bien claro. Todas las partes somos importantes.