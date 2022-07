Selección Femenina de Costa Rica no ve como un trámite el juego contra Canadá

Amelia Valverde considera que la Selección Femenina no puede jugar este lunes contra Canadá pensando en el partido del jueves en semifinales. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

La Selección Femenina de Costa Rica y su similar de Canadá están empatadas en todo: tienen seis puntos, han marcado siete goles y aún no encajan anotaciones. Este lunes se enfrentarán a partir de las 5 p. m. en el último partido de la fase de grupos del Campeonato W Concacaf.

Ambos equipos están clasificados ya al Mundial Mayor Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, pero el juego de este lunes no es un trámite.

Está en juego el destino para acceder a los Juegos Olímpicos de París. Las campeonas de esta competición obtendrán el boleto directo; mientras que quienes queden en el segundo y tercer lugar deberán jugar un repechaje en setiembre para acceder a la otra plaza disponible.

La última vez que la ‘Sele’ Femenina se enfrentó a Canadá, el partido fue muy ajustado y las actuales campeonas olímpicas se dejaron la victoria por 1 a 0. Para las ticas, la posibilidad de entrar a semifinales en el primer lugar sería importante, en vista de que prácticamente es un hecho que las campeonas del mundo de Estados Unidos cerrarán en el primer lugar del grupo A.

A continuación podrá leer las impresiones de la directora técnica Amelia Valverde, quien atendió de manera virtual a los medios de comunicación, en la víspera del duelo entre Costa Rica y Canadá.

¿Más allá del primer paso de clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, cómo vislumbra el partido contra Canadá de este lunes y buscar el siguiente paso, que es un boleto a los Juegos Olímpicos?

Creo que todos los partidos evidentemente dependen del rival, nos arrojan características distintas. Para este lunes creo que va a ser un partido cerrado, un partido donde tiene que prevalecer la atención y la concentración. Evidentemente cambia un poco porque ya lo que se juega es un poco diferente, al ser el pase con el primer lugar del grupo. Así que los vislumbramos de esa forma, lo afrontamos de esa manera y esperamos intentar salir a competir como lo intentamos hacer en los dos anteriores.

¿Cómo ha visto el apoyo en el país hacia la Selección?

Yo creo que las sensaciones que hemos recibido, por lo menos de mi parte, quería hablar de manera más personal. No me declaro muy seguidora de redes, ni de lo que esté pasando. Lo disfrutamos mucho y eso es muy importante. El fútbol femenino del país se lo merece, así como se lo merece mucho este grupo de jugadoras que está acá y muchas otras que no pudieron estar, pero que ha sido parte de todo este proceso.

¿Cómo se preparan para este lunes, tomando en cuenta que Shirley Cruz y Raquel Rodríguez conocen muy bien a parte del equipo de Canadá porque muchas de ellas juegan en Estados Unidos y ellas dos hasta han tenido la oportunidad de ser compañeras de algunas de ellas? ¿Han podido aportarle a la preparación del partido?

Raquel y Shirley conocen a muchas de esas jugadoras, han sido compañeras, han estado cerca de ellas y estamos enfrentando y estamos intentando preparar al partido de la mejor forma, no solamente con la información que ellas nos puedan dar, sino con la información que nosotras podamos recopilar.

Si vemos la última vez que Costa Rica se enfrentó a Canadá fue un panorama similar, en 2020. Inclusive a Canadá le costó y ganó por 1 a 0. ¿Cree que la Selección esta vez Costa Rica llega mucho más competitiva luego de estos dos años?

Yo creo que puede tener algunas similitudes. Sin embargo, estamos hablando que como usted bien lo menciona, han pasado muchas cosas. Nosotros después de ese 202 como Selección tuvimos un año completo de inactividad. Volvimos 10 meses. Ha sido el periodo más grande que han estado las jugadoras por un tema de pandemia sin ni siquiera estar entrenando en microciclos de la Selección.

Posterior a eso tuvimos diez partidos de fogueo y los seis que llevamos de eliminatoria. Si nos comparamos un poquito por ahí, estamos hablando que sí tuvo participación en 2021 la Selección de Canadá, siendo campeona olímpica y teniendo un periodo bajo la organización de su federación y de su país, haciendo todo un tour completo.

Llevando selecciones de muy alto nivel a jugar y a eso se han dedicado. Ellas no estuvieron en la primera fase de la eliminatoria y se han dedicado a jugar partidos de nivel altísimo en Europa, recibieron a Nigeria y a Corea en su casa y yo no podría comparar el nivel de selecciones después de tantos partidos que acabo de mencionar.

El partido tal vez lo pueda llevar a que pueda ser un poco cerrado, pero somos un equipo diferente. Ellas también, así que esperaremos poder tomar las decisiones correctas y dar las herramientas para poder salir a enfrentar el partido de buena forma.

En ese momento hicimos muy buen juego. Nos jugábamos el pase a Juegos Olímpicos directo.

Ahora nos estamos jugando el pase a la siguiente ronda, con el primer lugar de grupo y optar por una posibilidad de estar en París de manera directa, o bien, en el repechaje.

Va a ser un partido con un viejo conocido porque hemos tenido la oportunidad de enfrentarlo en varias ocasiones, pero no diría que vamos a enfrentar al mismo equipo de hace dos años y medio casi.

El partido de este lunes es oficial, es parte del torneo, pero dados los resultados, después de ese juego se viene la posibilidad de pelear un boleto directo a Juegos Olímpicos o la opción de ir al repechaje. ¿Cómo hay que visualizar el juego de este lunes pensando en lo que sigue a partir del jueves?

Si salimos al partido del lunes pensando en el partido del jueves seríamos incluso siendo irrespetuosos con la filosofía que hemos tenido con este grupo. Para nosotros este partido es igual de importante.

Vinimos aquí a jugar cinco partidos, a intentar estar entre las tres primera y evidentemente el partido de este lunes cambia, porque las características del rival son diferentes, porque ya estamos clasificadas, porque si bien es cierto tenemos un escenario favorable, no nos estamos jugando el pase al Mundial en la última fecha de la fase de grupos, que ese era como el primer objetivo que teníamos, ya está cumplido.

Pero sí, para nosotros es importantísimo, es confirmar que esta Selección viene en crecimiento, que esta Selección ha venido a demostrar que estamos intentando competir no solamente con las campeonas del mundo, que nos corresponde estar en este torneo, con un equipo de México que no nos corresponde ahora, pero lo hemos tenido en estas mismas instancias.

Con Canadá que es campeón olímpico y con estas selecciones del Caribe que han tenido un crecimiento enorme y al fin de cuentas ese es nuestro objetivo como tal, respetamos el partido, respetamos nuestro escudo, nuestra camisa, respetamos al rival que tenemos al frente.

Intentaremos salir a competir, intentaremos salir a sacar la victoria y a partir de ahí analizaremos lo que viene en el partido del jueves y en el partido del lunes.