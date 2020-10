El ritmo de juego lo determinará el partido mismo, se ha dicho que Panamá no tiene competencia, pero traen nueve legionarios, en competencia. A algunos de ellos yo los conozco porque están jugando en Guatemala e incluso tienen jugadores en Costa Rica. No me rijo por lo que diga la gente, eso no me gusta. La realidad es que va a ser un equipo competitivo y por más que algunos tengan ritmo o no, van a intentar jugar bien, porque van a representar a su país, como nosotros. Si nosotros tenemos un campeonato con más juegos y con regularidad, se tendrá que demostrar en el partido.