Rodrigo Kenton se hastía de los técnicos extranjeros y exige ticos en selecciones nacionales

Gustavo Alfaro decidió que en su cuerpo técnico no incluiría a ningún asistente tico, esto cuando llegó al plantel patrio.

La salida de Gustavo Alfaro de la Selección de Costa Rica hizo que Rodrigo Kenton, experimentado entrenador nacional, explotara y pidiera a la Federación Costarricense de Fútbol la presencia de técnicos ticos en los banquillos de selecciones nacionales.

Para Kenton es muy claro que los estrategas de América del Sur solamente ven al país como un trampolín, pero no hay un compromiso real con la causa del fútbol costarricense.

“Acá tenemos técnicos con mundiales, con amplia experiencia internacional, pero nos matamos nosotros mismos al no darnos oportunidad. Nos respetan más afuera que acá mismo en Costa Rica. Yo estuve 27 años en FIFA; los DT nos respetan, pero a nivel interno no es así”, afirmó.

Un ejemplo para el exseleccionador nacional es Alexandre Guimaraes, actual entrenador de Alajuelense. Para Kenton, ese estilo de entrenador es el que Costa Rica debería buscar.

“Vea lo que está haciendo Guimaraes en Alajuelense; ya dio chance a Jeyland Mitchell y ahora va con Rashir Parkins. Él conoce el ambiente, también sabe cómo es el comportamiento del jugador y está dando resultados”, acotó.

Kenton insistió en que el técnico nacido en Costa Rica debería tener la oportunidad de dirigir todas las selecciones menores.

Para Kenton, la llegada de Alfaro dejó situaciones positivas, aunque él consideraba que, como arrancó el proceso del ‘Lechuga’, era previsible que se diera un final como el que se dio.

“Lo que mal inicia, mal acaba. No se me olvida el partido contra Panamá y cómo inició esta historia; y vea cómo está terminando. Es vergonzoso que nos pase esto”, recalcó.

Kenton recordó que, en su etapa como DT, tuvo ofrecimientos para dirigir a Canadá y Egipto, pero nunca incumplió sus vínculos laborales.

“Yo rechacé una cláusula de indemnización porque me quería Egipto para seleccionador juvenil, pero yo preferí respetar mi contrato. Una vez me llamaron de la Selección de Canadá, y yo acababa de firmar un contrato con FIFA, y al final no lo tomé”, destacó.