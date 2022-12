Revelación: Bryan Ruiz y Joel Campbell le pidieron a Suárez que echara el equipo atrás cuando se le ganaba a Alemania

A Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, el Mundial de Qatar le sigue dando vueltas en la cabeza. El timonel piensa en lo sucedido, lo que pudo haber pasado y lo que viene para la Tricolor.

Suárez contó detalles del partido ante Alemania, de esos tres minutos en los que Costa Rica se estaba metiendo en los octavos de final, pero reconoció que en ese lapso no se dio cuenta que la Selección estaba entre los clasificados.

En conversación con el programa Blog Deportivo de la cadena Blu Radio de Colombia. Luis Fernando destacó lo que Bryan Ruiz y Joel Campbell le pidieron cuando la escuadra patria anotó el segundo tanto y se puso 2 por 1 sobre Alemania.

Cómo vivió esos tres minutos ante Alemania donde Costa Rica estaba clasificada. ¿Sabía que se metían a octavos de final?

No, absolutamente no. Eso es lo más triste, porque yo estaba preocupado y antes de ese segundo gol que conseguimos, pensaba en cambiar los dos extremos y poner otros dos extremos porque veía que necesitaba algo diferente. Cuando ocurre el gol, vamos ganando 2 a 1, ni siquiera sabía cómo iban Japón y España.

Ahí hablo con Joel (Campbell) y Bryan (Ruiz) y ellos me dicen que de pronto sería mejor tirarnos un poquito más atrás, pensar en un cambio más defensivo. Yo pienso en una y otra cosa, pero pasan dos minutos y nos empatan y ni siquiera tuve tiempo de disfrutar eso. Lo soñé antes, ojalá gané Japón y Costa Rica, pero eso fue 24 horas antes, pero el fútbol para uno no es de disfrutralo, es de sufrirlo.

Suárez expresó que al regresar al país, tras disputar el Mundial, una persona aquí en Costa Rica le dijo que esos fueron los tres minutos más felices que ha vivido y eso lo hizo reflexionar.

“Pensé que eso era como un compromiso para mí, para que no fueran sólo tres minutos, sino una historia completa”, contó Suárez, quien protagonizó lo que pudo haber sido uno de los grandes batacazos de las citas mundialistas.

“Todavía tengo un montón de cosas en la cabeza, unas que son muy buenas, otras que no son tanto, pero sobre todo para aprender mucho del perder, del ganar. De los momentos esos efímeros pequeños, que uno tiene que buscar que no sean tan efímeros. He aprendido tantas cosas, llevo 18 meses en Costa Rica y he aprendido tanto, que estoy muy agradecido con este país, por todo lo que me ha dado y después hay que seguir.

Luis Fernando Suárez recordó que al estar ganándole 2 por 1 a Alemania, Joel Campbell y Bryan Ruiz le dijeron que lo mejor era hacer un cambio defensivo. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué es lo mejor que le dejó el Mundial?

En el caso personal digo que lo hecho después de haber perdido 7 por 0 contra España.

Lo que hicimos después de haber perdido contra España, esos momentos después del partido donde tocaba tomar una decisión. En un comienzo fue el silencio, nos quedamos todos callados, luego había que hablar, más desde la altura y la autocrítica, aprender de eso. Luego que cada uno de los futbolistas, al día siguiente, tuvieran ganas de que comenzara el partido (contra Japón) fue gratificante.

Luego de haber vencido a Japón, usted dijo que lo sucedido contra España fue un accidente. ¿Todavía piensa que fue un accidente?

Hay un montón de cosas donde debo ser consciente que debo aprender, recibir todo lo bueno y malo para que lo venga sea mejor para mí.

Yo no quiero negarme que uno como entrenador de fútbol todo esto no lo quiere vivir, pero algún día lo ha vivido. No es la primera vez que he perdido por goleada, también ha habido unas donde gané por goleada y esto me tiene que mover siempre hacia mejorar.

A pesar de que España es muy buen equipo y quizás son mejores que nosotros, no hay siete goles de diferencia entre ellos y Costa Rica. Debe haber una evolución más grande del fútbol español con el de Costa Rica, más competencia, jugadores posicionados en ligas más top, pero de ninguna manera había siete goles de diferencia. Si se juega otra vez el partido, no quedaría 7 por 0.

¿Piensa que si hubiera puesto a Kendall Waston antes contra España las cosas hubieran sido otras?

Cuando íbamos 3 a 0, entró Waston y nos hicieron cuatro goles más y no le voy a echar la culpa a Kendall. Todo fue un funcionamiento y lo que sí estoy claro es en la capacidad defensiva que tiene el equipo. Independientemente de que esté Kendall, o Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo o Óscar Duarte son jugadores de una calidad inmensa. Lo que a uno le queda, sobre todo para evolución, qué le gusta más al costarricense y ahí qué desarrollar para mejorar.

A estos jugadores les gusta más la línea cinco, línea de tres, tener defensas centrales sobre eso ir desarrollando jugar con 4 defensas y 5 volantes o un 4-4-2, me parece que es la propuesta que tiene uno que buscar mejorar y de pronto no debería ser al revés. O de cuatro, dos defensas centrales y dos marcadores de punta, convertirlo a cinco, esa es una situación que debemos saber empezar con este grupo.

¿Qué debe hacer Costa Rica para mejorar?

Competir, el campeonato local debe ser mucho más competitivo, eso es una cosa lógica. Si no hay competencia dentro, menos la va a haber afuera. Concacaf también tiene que mejorar en eso de la competencia. Hace poco escuchaba algo del Tata Martino y me parecía que tenía razón en determinadas situaciones, en las cuales México por ejemplo cuando competía lo hacía a nivel de Concacaf, pero casi nunca ante un equipo europeo o suramericano y eso es cierto, uno necesita competencia.

¿Sigue en Costa Rica?

Ya tengo un contrato firmado, después del repechaje firmamos para el 2026, pero ustedes bien saben que esto es del día a día. Tengo que ser muy responsable y buscar de alguna manera que esto funcione mucho mejor de lo que hasta ahora ha funcionado. Han sido 18 meses lindos, de aprendizajes y hoy estoy muy agradecido con Costa Rica porque creo que hoy soy buen técnico, antes no, pero más que todo por todas las situaciones que me dieron para tomar decisiones y hacer cosas distintas.