Rashir Parkins deja atrás las lágrimas derramadas en el CAR de Alajuelense en ruta hacia un futuro mejor

Rashir Parkins es la sorpresa de la Selección de Costa Rica para los juegos de la Liga de Naciones contra Guadalupe (5 de setiembre) y Guatemala (9 de septiembre). El volante de Alajuelense hoy sonríe y vive una realidad muy diferente a la que afrontó no hace mucho tiempo, cuando abandonaba el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense entre lágrimas.

Parkins expresó que aquellas lágrimas hoy tienen mucha valía, sobre todo porque son la constancia de que nunca se rindió en su sueño, a pesar de las piedras que debió sortear.

Al mediocampista central de la Liga no lo frenaron las drogas que vio pasar al frente de su vista en su juventud, tampoco los peligros de la vida fácil, y mucho menos le quitó el impulso las veces que tuvo que ir cedido - a Fútbol Consultans, Sporting, Pérez Zeledón y Puntarenas- porque en el primer equipo de Alajuelense no encontraba campo.

Desde muy pequeño, el talentoso joven de Pacuare de Limón desarrolló un carácter heredado de su madre, Nelda Parkins, quien afrontó la crianza de su primer hijo con solamente el apoyo de su madre.

Rashir Parkins junto a su madre, Nelda, y sus hermanos: Rishuany, Rair y Rashawn. Fotografía: Cortesía

“Lo más difícil que he afrontado fue cuando debí sostenerme porque tuve en varias oportunidades el chance de la vida fácil, pero en eso debo agradecerle a mi abuela (Merry Harris) que siempre me mantuvo cerca. Mis amigos fumaban y yo podía acceder a esas cosas fácilmente”, recordó.

LEA MÁS: La atareada vida de un menor de edad en Primera División

Nelda, a los siete años, decidió por el bien familiar ir a trabajar en cruceros, por lo que durante tres años doña Merry se convirtió en la encargada de Rashir. En paralelo, también decidieron incluirlo en las divisiones menores de Limón F.C., equipo que vio surgir a este talento caribeño.

En medio de todo este trajín familiar, el pequeño Rashir le hizo frente a su etapa escolar y colegial. Siempre destacó por sus buenas notas y un comportamiento ejemplar.

“Así como es hoy: Tranquilo, sin sobresaltos, muy calmado. Así ha sido siempre Rashir”, acotó Nelda Parkins.

En el plantel verdiblanco, quien lo comenzó a notar fue Horacio Esquivel, que estaba a cargo del primer equipo. Vio que un joven alto y elegante se hacía cargo de la media cancha de la categoría U-17. Lo que nunca imaginó es que ese adolescente tenía apenas 15 años.

“Es un jugador elegante; guardando las distancias, me recordó a Fernando Redondo del Real Madrid. Él tiene mucha presencia en el campo. Tiene muy buen resorte a la hora de cabecear. Físicamente es incansable”, describió.

Rashir consiguió de manera sorpresiva pasar de Limón F.C. al Hapoel Beer Sheva de Israel. Cuando dio el salto internacional, la experiencia significó jugar mucho a nivel menor, pero la pandemia de 2020 lo hizo volver al país.

José Luis Rodríguez, representante de Parkins, recordó que Alajuelense, al verlo disponible en el mercado, decidió apostar por él, aunque luego el desarrollo de esa oportunidad conllevó una serie de obstáculos.

“Siento que les faltó confianza a los técnicos anteriores de Alajuelense. Por otra parte, a él también le faltó paciencia para buscar la oportunidad, pero ha madurado, ya sabe manejar esto y se nota el cambio en la cancha”, profundizó.

Su madre y el representante son claros en que Parkins siempre ha sentido y ha llevado una responsabilidad extra en su hogar, situación que lo podía presionar en su búsqueda de consolidarse como jugador. El futbolista es el ejemplo y figura paterna para sus hermanos de 9, 10 y 14 años.

“Es un chico muy familiar, responsable. Él ha tomado el rol de ser un padre tanto en presencia como figura; también en la parte económica”, agregó Rodríguez.

Ahora, gracias a la confianza de Alexandre Guimaraes en Alajuelense, Rashir ha rotado el puesto con Larry Angulo y Celso Borges; esto lo llevó a ser notado por Claudio Vivas, seleccionador nacional, quien lo llamó a la Selección.

“Él tenía rato esperando esto, pero a todos nos sorprendió. Aquí en Pacuare todo el mundo saltaba, gritaba, fuimos muy felices”, dijo doña Nelda.

Por su parte, Rashir aseguró que él fue el primer sorprendido ante su convocatoria.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes lo vuelve a hacer: ahora metió a Rashir Parkins en la Selección de Costa Rica

“Yo estaba con Alexis Gamboa y estábamos viendo TV y, cuando pasó, no lo podía creer. Me acordé de las veces en que lloré saliendo del CAR porque me mandaban a préstamo. Luego me llamó mi abuela y todo fue felicidad”, mencionó.

Para Horacio Esquivel, Parkins llega en el momento idóneo al equipo de todos.

“El proceso que lleva es excelente; él siempre me pidió consejo y entendió que debía escuchar. Yo siento un orgullo tremendo de ver que un jugador que yo debuté hoy esté en la Selección Nacional”, finalizó.