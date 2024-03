¿Por qué Costa Rica se da el lujo de dejar fuera de la Selección a su mayor promesa futbolística?

El muchacho está en boca de todos; incluso Claudio Vivas, Director de Selecciones Nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol, dijo que “es un jugador importante, el jugador del momento”.

Pese al buen comentario de Vivas, lo extraño es que Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, no lo convoca y no estará en el crucial duelo de repechaje contra Honduras.

La Tricolor se mide el 23 de este mes a los catrachos en Dallas, Estados Unidos, en juego único por el boleto a la Copa América del 2024.

En ese compromiso y en el amistoso contra Argentina, el 26 de este mes, no estará la mayor promesa futbolística del país. El joven, que con solo 18 años es el goleador de su equipo con cuatro goles, tiene una asistencia, 25 remates a marco, de ellos 11 directos y ha jugado 675 minutos de los 1.080 que tiene su escuadra en el campeonato. Por si fuera poco, le hizo un golazo de visita al Toluca en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Exacto, como lo dijo Claudio Vivas, el jugador del momento, Andy Rojas, delantero de Herediano, no está en la Selección.

Andy Rojas es una figura destacada en el Club Sport Herediano, donde dejó su huella con un golazo contra el Toluca. Sin embargo, la Selección de Costa Rica no lo ha tomado en cuenta. (MAYELA LOPEZ)

La Concacaf le solicitó a la Fedefútbol una lista con los nombres de 60 jugadores con opción de jugar el repechaje contra Honduras y ahí no está incluido Andy Rojas.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Costa Rica se da el lujo de no llamar a la Selección a su mayor promesa futbolística?

“En diciembre, Andy Rojas hizo campeón a su equipo en Alto Rendimiento. En enero fuimos a un torneo Uncaf Sub-20 y quisimos contar con él. Por su presente, Herediano, nos hizo saber que era necesario que se quedara en el futbol local.

El hecho de que no esté en la lista de 60 es una decisión del profesor Alfaro y es respetada. Evidentemente, los argumentos no son los que nosotros estamos viendo en la cancha, pero también hay que tratar de entender que hay que saberlo llevar, es muy joven y no es necesario darle toda la responsabilidad en un partido tan importante como el de Honduras”, dijo Claudio Vivas el martes anterior, cuando en conferencia de prensa le consultaron sobre la ausencia de Andy Rojas.

Vivas añadió que más allá del cambio generacional que se viene produciendo, es muy importante tener en cuenta que a la hora de competir y buscar un pase a un torneo tan vital como la Copa América, se va a necesitar no solamente gente joven, sino también figuras con experiencia.

“En su momento se pensó que no era conveniente y bueno, puede que haya sido un error, puede que ustedes no lo compartan, pero también de alguna manera hay que proteger la integridad deportiva del jugador”, señaló Vivas.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, cree que es necesario llevar a Andy Rojas poco a poco, por lo que no lo convocó para el juego de repechaje contra Honduras.

Claudio Vivas manifestó que la competencia para la Tricolor no termina el mes que viene, o la semana siguiente, y por eso ve a Rojas en futuras convocatorias. Para él, Andy Rojas va a ser un jugador del futuro, un jugador que irá marcando el camino de Costa Rica y resaltó que ojalá pudiéramos tener muchos más futbolistas de ese estilo, porque estaríamos por buen camino.

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Herediano, se encuentra en Surinam con el equipo, donde este miércoles se mide al RobinHood por la Concacaf y desde ahí, le dio a Radio Columbia su opinión sobre la ausencia de Andy Rojas en la Selección Nacional.

“Es muy respetable lo que diga Claudio y don Gustavo. Yo he hablado con los dos, pero un criterio muy personal es que Andy Rojas podría competir, compitió contra Toluca y ha estado en partidos difíciles del campeonato, pero es muy respetable lo que pensaron. Tal vez ven otras cosas y no querían arriesgar, pero Andy tiene una carrera muy prometedora y van a venir muchas convocatorias”, expresó Robert.

Mientras en la cancha Andy Rojas se luce, fuera de ella, Herediano piensa venderlo en no menos de $5 millones ₡2.560 millones y en la Selección, Gustavo Alfaro no se dio cuenta del diamante que pudo tener en sus manos.