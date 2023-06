Mauricio ‘Chunche’ Montero critica desempeño de la Selección Nacional

Cuando se trata de la Selección Nacional, pocos tienen la autoridad y el conocimiento de Mauricio Chunche Montero. Su legado en la Tricolor es innegable, recordado por su entrega y destacado desempeño en el equipo patrio.

En esta ocasión, Montero no se guarda ninguna crítica al señalar los errores de la Selección dirigida por Luis Fernando Suárez, que dejó una imagen deslucida en los partidos de preparación previos a la Copa Oro, enfrentando a Guatemala y Ecuador.

“El desempeño de la Selección en los partidos de preparación es prácticamente el mismo, e incluso ha ido en decadencia con respecto a lo que se pretende o uno piensa. Después de dos años de proceso, se esperaría que existiera una claridad en la forma de jugar, ya sea defendiéndonos o atacando, saliendo rápido o no. Pero se ve que no hay una idea clara”, dijo Montero al analizar las derrotas de la Selección, que perdió 1-0 contra Guatemala y 3-1 ante Ecuador.

“He escuchado a los jugadores y al cuerpo técnico decir que están cambiando la forma en la que se jugaba antes y cómo quieren jugar ahora. Habrá que ver en estos partidos oficiales si logran aplicar la idea de juego que el entrenador quiere implementar. Pero en este momento no hay una idea clara”, opinó Mauricio.

Durante la eliminatoria, la Tricolor optó por jugar con una línea de cinco defensas, se defendía bien y buscaba atacar mediante contraataques. Según el Chunche, este sistema es el ideal para Costa Rica.

“En la historia de la Selección siempre se ha jugado así, con una línea de cinco, defendiéndonos y buscando golpear con los contraataques. Las veces que no se ha jugado de esta forma nos ha ido mal, como en los Mundiales de Alemania y Corea y Japón. Cuando nos aventuramos al ataque y jugamos de manera ofensiva, podemos tener buenos partidos, pero también sufrimos derrotas abultadas. En cambio, cuando hemos enfrentado a selecciones grandes en otros mundiales, jugamos de esta manera, con una línea de cinco bien organizada, una rápida salida y contundencia, ya que tampoco tenemos un goleador que aparezca en el área”, explicó Montero.

La Selección de Costa Rica ya está Fort Lauderdale, donde empezará a prepararse para la Copa Oro. Mauricio Montero afirmó que el equipo no tiene una idea clara de juego. (Foto Fedefútbol).

Montero añadió que él no tiene la potestad para decidir si a Suárez deberían destituirlo o no.

“No estoy dentro del equipo, no conozco su comportamiento ni su trabajo, sería criticar por criticar. Sin embargo, los resultados no han sido los adecuados. Quienes están a cargo (los dirigentes) deben evaluar si está haciendo bien o mal las cosas, si deben destituirlo o no. Eso es un asunto de la gente de la Federación”, comentó Mauricio.

Sin embargo, Montero destacó que en la historia de la Selección, nadie ha tenido un proceso de dos años, excepto Luis Fernando Suárez.

Clasificar sobrados al Mundial Copiado!

“Debe ser que tiene una forma de convencer a los jugadores en ciertos partidos o etapas para que jueguen bien o para que los futbolistas lo defiendan en el terreno de juego”.

Montero consideró que si la dirigencia decide realizar un cambio de entrenador, debería hacerlo después de la Copa Oro, especialmente porque es necesario esperar y analizar los resultados.

Expresó que Suárez quiere variar la forma de jugar, por eso se debe esperar hasta que concluya el torneo en suelo estadounidense.

En lo que Mauricio Montero no tiene la menor duda, ya sea con Luis Fernando Suárez u otro entrenador, es que la Selección debe clasificar sin problemas al Mundial de 2026.

“Costa Rica siempre debe ser favorita. Para mí, la Selección debe clasificar al Mundial de manera sólida y sobrada. Tiene un historial que supera al de otros rivales, como jugar seis mundiales. Por todo lo que ha logrado, debe clasificar, especialmente porque México, Estados Unidos y Canadá no estarán presentes”, afirmó Montero.

Mauricio Montero resaltó que los rivales de la zona siempre considerarán a la Tricolor como favorita, independientemente de si juega bien o mal. Esto debería ser una ventaja para imponerse a los adversarios y dejarles en claro quién manda en el terreno de juego.