Marilenis Oporta cumple un sueño al verse en la Selección Femenina al fin siendo tica

Marilenis Oporta se siente muy orgullosa de ser parte de la Selección Femenina de Costa Rica. (Prensa Fedefútbol)

Antes había sido llamada para que se entrenara con la Selección Femenina en calidad de invitada, pero esta es la primera vez en la que Marilenis Oporta es oficialmente parte del grupo siendo ciudadana costarricense.

Después de finalmente obtener la naturalización costarricense, la defensora de Alajuelense hoy vive un sueño que tuvo por mucho tiempo.

La rojinegra, quien el sábado pasado anotó por primera vez en un clásico, aseguró sentirse muy feliz por el recibimiento que ha tenido y tiene muy clara la responsabilidad de representar los colores patrios.

“Muy feliz y emocionada por estar acá. Era algo que había estado esperando durante mucho tiempo y ahora aprovechar la oportunidad”, comentó la jugadora, que fue convocada por Amelia Valverde para los amistosos contra Colombia en Cali.

“Jugar en Selección siempre es un sueño para uno como futbolista, llevo aproximadamente un año esperando este llamado, primeramente aguardando que saliera todo, los papeles, pero ahora todo está en regla y solo quiero aprovechar la oportunidad de estar acá”, añadió.

Su alegría es compartida. En la ‘Sele’ se topó a bastantes integrantes de la Liga, pero también de otros equipos que de igual manera se alegran de que ella al fin sea tica.

“Mis compañeras de la Liga me han apoyado muchísimo, ellas también estaban esperando este llamado; cuando se dieron cuenta todas me felicitaron. Es un grupo bastante unido acá en Selección, todas me han acuerpado. He venido entrenando aunque no tenía cómo competir, me he sentido bastante bien”, reseñó Marilenis Oporta.

Pareciera que ella es una de las que llega a la Selección Femenina con altas probabilidades de quedarse y su ilusión es demostrar y ganarse un cupo para ir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Tomándolo todo con bastante responsabilidad, viene un partido bastante bueno y aprovechar si sumo minutos o no. Ya al estar acá es bastante ganancia”, destacó.

La Selección Femenina se entrenará hasta este miércoles con el equipo completo, una vez que se integre Priscila Chinchilla, quien tuvo un atraso en su vuelo. El equipo patrio partirá hacia Colombia este miércoles, a las 4 p. m.