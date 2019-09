Cuando usted va a una selección tiene que saber a lo que va, no es un equipo y le pasa a todos los seleccionadores en Brasil, Argentina o Francia. Tienen fechas FIFA que son ocho o diez días máximo para enfrentar amistosos y torneos oficiales. Después hay un trabajo de scouting, de darle seguimiento a los jugadores, de observar a los jugadores en sus equipos, ir preparando los partidos con antelación. Es totalmente diferente a un club, pero cuando usted toma la decisión de tomar una selección sabe cómo es. Yo no sé si es aburrido o no, hay mucho trabajo que hacer aunque parezca que no. Si usted tiene 40 seleccionados hay que ver todos los partidos.