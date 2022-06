Luis Fernando Suárez revela en qué momento cambió todo para la Selección de Costa Rica

"Es claro que debemos mejorar la propuesta de Costa Rica, vamos bien y la intención es ser competitivos en el Mundial. Debemos tener esa convicción de mejorar en la parte ofensiva", Luis Fernando Suárez (Lilly Arce Robles.)

Un año después de haber aceptado dirigir la Selección Nacional de Cosra Rica, el técnico Luis Fernando Suárez disfruta la clasificación al Mundial de Catar 2022, luego de un inicio complicado en la eliminatoria de la Concacaf, una segunda vuelta de ensueño y ganar un repechaje a Nueva Zelanda.

Suárez, tras una semana de haber alcanzado el boleto número 32 a la Copa del Mundo, dio una entrevista en el programa de ESPN. Jorge Ramos y su banda, donde dio a conocer algunas pinceladas de lo que será de ahora en adelante el camino a Catar, de cara a su debut frente a España, el próximo 23 de noviembre.

Un Luis Fernando más relajado reiteró el compromiso de los jugadores de la Tricolor, tanto de los experimentados como los jóvenes y confía en plantar un combinado patrio competitivo, cuando deba enfrentar a España, Japón y Alemania.

¿Una semana después de haber clasificado cuáles son sus sensaciones?

“Fue sufrido, pero después de ver tanta alegría a nuestro regreso uno debe estar contento. Fue pasar de momentos de escepticismo, de mucha crítica, al convencimiento de que se podía clasificar y después de cosechar siete puntos en la primera fase sumar 19 de 21 puntos en la segunda vuelta.

¿Fue un alivio lograrlo?

No sé si llamarlo alivio. Sacamos fuerza de tanto escepticismo. El convencer a la gente de nuestra propuesta fue importante y estoy agradecido con todos los que creyeron y nos respaldaron. La clasificación es producto de la unión de grupo. Fue una experiencia espectacular.

¿Qué es lo que más resalta del grupo que dirigió?

Más importante que el grupo, son las personas. La calidad humana de este grupo no la había visto en ninguna parte. Estaban comprometidos por Costa Rica, eso lo veía en todos los jugadores, desde el más grande hasta el más pequeño. Los grandes querían enseñar a los jóvenes y los jóvenes aprender.

¿Cuánto influyó la Comisión técnica integrada por Jafet Soto, Robert Garbanzo y Ángel Catalina para sacar del bache al seleccionado?

Hubo muchas cosas positivas. Desde el hecho que pararon el campeonato un mes para que pudiésemos entrenar de cara al juego ante Nueva Zelanda, hasta un presidente de la Fedefutbol (Rodolfo Villalobos) que fue valiente cuando habían más críticas y me sostuvo, Los jugadores, que en cada partido se esforzaron mucho como los de experiencia en el caso de Keylor (Navas), Bryan (Ruiz), Celso (Borges) o bien los chicos que jugaron ante los Estados Unidos. Todos mostraron la misma actitud y llegamos a un punto feliz.

¿Cuál es el análisis del grupo?

Es claro que debemos mejorar la propuesta de Costa Rica, vamos bien y la intención es ser competitivos en el Mundial. Debemos tener esa convicción de mejorar en la parte ofensiva. En Brasil 2014 se enfrentó a tres campeones del mundo, por lo que la experiencia de Keylor, Bryan, Celso, Duarte y Campbell será bueno porque ya tienen esa vivencia.

Rivales y jugadores

¿A su criterio, ¿cuál fue el punto de inflexión que cambió el camino de Costa Rica en la eliminatoria?

Ese momento emocional fue ante Honduras. Fue un partido difícil, Honduras dominó más el compromiso, pero marcamos al minuto 94 el 2-1 y eso nos recargó emocional y mentalmente para el resto de la eliminatoria, a pesar de tener partidos difíciles como ante México, donde igualamos y se aprovechó esa carga emocional para el resto de la eliminatoria.

¿Cómo analiza los tres rivales en la fase de grupos en el Mundial?

De tres maneras diferentes. Cada uno con su estrategia. Hoy todavía tengo la resaca del recibimiento, del deber cumplido. Ya analizaremos la manera de enfrentar a Alemania, España y Japón. A nosotros nos ayudó el conocimiento del rival y sus fortalezas. Un mes antes de enfrentar a Nueva Zelanda a los jugadores se les entregó una USB con todos los movimientos del equipo contrario y eso debemos volver a hacerlo por nuestras limitaciones de tiempo.

¿Manfred Ugalde tendrá una nueva oportunidad en la Selección?

Es un tema que no quiero tocar.

¿ Y en el caso de Cristian Gamboa?

Crisrian siempre estuvo dispuesto, pero, como que nunca se alinearon los astros para que nos acompañara. Él fue muy honesto con su problema de cadera y nos explicó que en momentos determinados no estaba preparado para la clase de locuras de viajes. Miraremos que puede darse porque es un jugador determinante.

¿Qué hay de nuevo del futuro de Luis Fernando Suárez?

Estoy con contrato hasta diciembre, después no se saben las vueltas de la vida.

¿Qué sigue para los próximos meses, se harán más microciclos?

El problema es que no hay tiempo. Sacrificamos el campeonato, pero a qué costo. Aún no termina el presente y el próximo arranca muy pronto y concluye en noviembre, muy cerca del Mundial. No habrá tiempo para pensar en los microciclos.

¿Hay algún fogueo ya pactado?

En la fecha de setiembre queremos aprovecharla y viajar a Asia, tenemos algunos contactos. (sobre todo por enfrentar a Japón en el Mundial)

¿Y antes del Mundial?

Una vez que termine el campeonato en noviembre la idea es hacer un campamento en Europa, posiblemente en Francia, donde enfrentaremos a rivales para poder competir.

¿Todavía hay opciones para observar a nuevos jugadores en la Selección?

Tengo que hacerlo, buscar jugadores. La puerta está abierta para salir o entrar.

Se habló mucho de que Keylor Navas no estuvo en la Copa de Oro o la Liga de Naciones. ¿Cuál fue su conversación con él de cara a la eliminatoria?

Keylor fue determinante. Hablé con él previo a la Copa de Oro. Durante la eliminatoria fue importantísimo, vital y en la parte futbolística el nos salvó en más de una ocasión. A los chicos les enseñó mucho, sobre todo por su tranquilidad y sencillez, no pedía nada a pesar de ser la estrella.

¿No fue muy arriesgado poner en el juego de repechaje ante Nueva Zelanda a Jewison Bennette, un chico de solo 17 años?

A mí me encantó desde el primer día que lo vi. Él llegó a la Selección en un entrenamiento previo a la Copa de Oro y después quería llevarlo, pero ya habían mandado la lista preestablecida. Cuando jugó demostró carácter, talento. Creo que él no sabe la edad que tiene, juega sin asustarse y a mí no me preocupa la edad sino sus condiciones. Es igual que Bryan (Ruiz) que a sus 38 años sigue siendo importantísimo para nosotros.