Luis Fernando Suárez: ‘No sé cómo diablos hablan de ellos (Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas) y los quieren sacar de la Selección’

Luis Fernando Suárez le da instrucciones a Joel Campbell durante el juego frente ante Canadá. (Rafael Pacheco Granados)

¿Siente que los microciclos han sido su principal fortaleza?

Definitivamente sí, porque hay muchachos que hemos conocido y ellos han tomado una pose interesante y los microciclos han sido vitales; también el trabajo que se está haciendo que ha sido arduo y con mucho profesionalismo, pero también muy bonito.

¿Por qué decidió colocar a Anthony Contreras como titular?

Hay cosas que a uno lo enamoran: Anthony, en un partido de liga, hizo una jugada donde estaba defendiendo y salió con una pelota por una banda; al final perdió la pelota pero lo dio todo. Él es de los que uno necesita para defender al país. Yo fui defensa central y no quisiera tenerlo como rival. Él tiene un montón de cosas buenas, le falta solo que hablen de él y que se la crean. Ellos deben tener carácter y valentía para afrontar lo que hemos afrontado hasta ahora, que ha sido complicado.

¿Cuál ha sido la clave para la gran segunda vuelta de la Selección Nacional?

Tener la colaboración de Unafut para trabajar. Creo que muy pocos países en el mundo tienen lo que yo tengo, que es trabajar dos semanas antes con un grupo grande. Me parece que los responsables de la evolución son los equipos de Primera División y la Comisión de Selecciones.

¿Qué significa ganarle a Canadá, el equipo invicto de la eliminatoria?

Eso demuestra el carácter de los jugadores, además de las ganas y los deseos. Fue un partido muy difícil ante la mejor selección de Concacaf. Ganarle a ellos cómo se ganó, pues hubo que poner todo. Siento que es altamente valorable lo que se hizo por lo que representa el mejor equipo de Concacaf.

¿Joel Campbell le cumplió la función que quería en el campo? ¿Le preocupan los lesionados de este juego?

Campbell me parece un jugador que marca diferencia en la Selección. Ojalá tuviera un Campbell en mi equipo siempre. Lo que hace Joel siempre ha sido importante para que esto funcione bien.

Después, sí hay lesionados. Lo de Matarrita siento que no estará el domingo, pero hay confianza y no tengo problema en que Ian Lawrence juegue, Carlos Martínez juegue... Este domingo necesitamos la fuerza de todo el mundo y ojalá se sienta la energía para conseguir el triunfo.

¿Cómo vivió el ambiente que se vivió en el Estadio Nacional?

Fue muy bonito todo. Tengo que agradecerle a la Federación por la planeación. Después del partido ante Jamaica almorzamos con el presidente, Rodolfo Villalobos. Después se dio esto con la afición. Fue impactante lo que se presentó cuando nos recibieron en el estadio.

Con Ecuador me tocó un mar de gente pero ya habíamos ganado. Lo de hoy es muy bueno por la situación. Lo que vivimos lo llevo en el corazón.

¿Cómo ve el aporte de Bryan Ruiz en el segundo tiempo?

Celso, Bryan Ruiz, Keylor Navas, ellos tres son jugadores que no sé cómo diablos hablan tan mal de ellos y los quieren sacar. Celso ha sido importante, Keylor nos salva, Bryan Ruiz hace goles y todo el mundo dice: ‘sáquelos’... ¡Por Dios!

¿Se sufrió más de lo que se debía contra Canadá?

Creo que dentro de las situaciones que yo pensaba, pues debíamos tener menos problemas, ellos nos complicaron y nosotros no tuvimos tanto la pelota. Nos falta mejorar mucho la tenencia de pelota y hacer más gol.

¿Cómo afrontar los duelos que faltan? ¿Hay menos presión?

Igual que todos... Nosotros no hemos tenido respiro. Ha sido un tiempo estresante, pero a mí lo que más orgullo me deja es que aún reconociendo la situación de presión y situaciones pesimistas, el grupo siempre ha estado ahí. Yo me quito el sombrero con estos jugadores porque han manejado una presión muy grande y se ha respondido bien. Tengo orgullo profundo por este grupo de seres humanos tan especiales.

¿Cómo manejar la situación de que ahora Costa Rica es la perseguida y ya no perseguimos a Panamá?

Cuando empezó la segunda vuelta, Panamá estaba cinco puntos arriba o con seis de ventaja; hoy tenemos un punto adelante de ellos. Eso ha sido muy interesante por todo lo que nos propusimos desde el principio. Lo que yo quiero es decir que no te puedes ahogar llegando a la orilla, si ya hiciste 13 puntos de 15 pues tenés que terminar bien... Hoy el jugador debe saber que esto no se ha terminado y no se ha clasificado al Mundial. Faltan partidos, estrés... Hay que estar preparado para ello.

¿Qué le dice a la afición que se entregó al máximo?

Yo creo en la vibra y desde que llegamos ya uno veía cosas diferentes y eso se sintió bien. Eso fue el primer empujón para conseguir lo que queríamos que era ganarle a Canadá. Ahora lo que queda es terminar bien y ese es el mensaje que le doy al grupo. Nosotros hemos roto paradigmas y hay que terminar bien para que no haya mucha crítica.

¿Cómo visualiza el duelo frente a El Salvador?

Uno no puede comparar partidos. Ahora teníamos a Canadá que es un equipo con mayor tenencia de pelota, es un equipo complicado, difícil. Contra El Salvador será muy difícil, a mí me encanta como ellos juegan y veremos cómo nos va y logramos detener los problemas que ellos nos puedan tener.