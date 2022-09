Luis Fernando Suárez: ‘Me gusta la manera como se ganó y es un buen mensaje’

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, se mostró complacido con la victoria al final del encuentro ante Uzbekistán, 2-1, pero fue crítico cuando se tuvo la pelota y afirmó que se debe mejorar y mucho.

En declaraciones a Yashín Quesada de Radio Columbia, Suárez también comentó que se le viene un enorme problema al elegir la lista final de los 26 jugadores que irán al Mundial de Qatar, porque para él hay más de 26 futbolistas que pueden integrar esa convocatoria.

¿Cuáles son sus conclusiones del partido?

Me gusta la manera en como se ganó y al final queda ese sentimiento que siempre se puede y es un buen mensaje. Fue un juego que se domina, pero fue un dominio insulso, se tenía la pelota, pero la perdíamos al jugar en la última línea. El contrario jugó a lo que saben hacer al contraataque y lo hacen de manera correcta y debíamos tener cuidado en la salida, que me parece no fue clara.

Por lapsos no se juega bien, pero el equipo tiene ese empuje y eso es importante para sacar un encuentro.

Son dos partidos diferentes y la respuesta anímica es buena y necesaria tenerla, y eso hay que valorarlo mucho.

¿Qué conclusiones le dejó la gira?

Muchas cosas buenas y fue darle la oportunidad a la gente de mostrarse y los nuevos hicieron cosas tan buenas que me dejan tranquilo por lo que pueden dar en un futuro inmediato.

¿Qué tantas respuestas le deja la gira?

Muchas y todo, las cosas por mejorar, las cosas para seguir promocionando. Lo más importante es que nos juntamos otra vez, hablar de fútbol, mostrarle a ellos los rivales, eso hicimos una charla para que supieran de qué manera enfrentar España, Japón y Alemania.

¿Qué sigue?

Tener el tiempo necesario para tomar la mejor decisión, para mí es complicado llamar a 26, porque tengo a más de 26 que son elegibles, debo tomar la decisión y espero que sea la mejor.

¿Qué tan lejos o cerca estamos de ese nivel de exigencia para competir en el mundial?

Debemos buscar mejorar en todo sentido, porque nos falta y creo que mucho. Estoy tranquilo y la retroalimentación que me dan en el día a día, me dan una grata sensación. Tenemos pocos fogueos por delante, pero creo en los entrenamientos, los entrenamientos me dictan muchas cosas.