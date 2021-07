Luis Fernando Suárez logra que en la ‘Sele’ todos se sientan importantes

La reacción de Óscar Duarte y Giancarlo González tras el triunfo contra Jamaica es el reflejo del sentir de todo el grupo al encadenar tres ganes. Fotografía: AFP (CHANDAN KHANNA/AFP)

En tres partidos, Luis Fernando Suárez utilizó tres alineaciones diferentes y la mayoría de jugadores que llevó a Estados Unidos han tenido participación en la Copa Oro.

No es un detalle para pasar por alto. Manejar un grupo nunca es fácil, pero cuando se proyecta y se pone en práctica el mandamiento de que juega quien así lo merezca y que el esfuerzo diario traerá minutos en cancha como recompensa, es más sencillo que todo vaya sobre ruedas.

Hoy, eso pasa en la Selección Nacional.

“Siento que el profe y su staff están haciendo un buen trabajo, todos nos sentimos importantes, nos toman en cuenta a todos y uno como jugador tiene que dar el 100 cada vez que le toca”, manifestó el defensa central Giancarlo Pipo González.

Hay particularidades que denotan unión y que todos están en la misma sintonía, como el sentimiento de tristeza y solidaridad con la lesión del joven guardameta Patrick Sequeira; o el apoyo del grupo para Leonel Moreira por la expulsión y para David Guzmán por esa decisión de jugar hacia atrás en la que comprometió al arquero.

“Es una competencia muy sana, siento que el que gana es el grupo, la Selección. Hay jugadores de mucha calidad”, citó.

La defensa es una de las líneas en la que no hay campo fijo, pero que quienes han jugado lo han hecho bien.

“En este caso nos tocó estar acá a (Óscar) Duarte, a Kendall (Waston), a (Francisco) Calvo y a mí. Pienso que todos con cualidades muy buenas para lo que es el grupo y lo importante acá es que cada vez que le toque a uno un minuto, cinco minutos, o los 90, tratar de hacer lo mejor para la Selección y para que el profe tenga su variedad y pueda escoger”, mencionó González.

Considera también que el presente de la Tricolor, al reencontrarse con los buenos resultados, “es lo mejor para Costa Rica”.

“Hemos tenido un crecimiento, hemos tenido buenos resultados, 9 puntos, hicimos historia con esto del grupo de la Copa Oro y el trabajo es día a día, exigirnos al máximo, dar lo mejor para la Selección, siempre lo hemos hecho y ahora se nos están dando los resultados. Hay que disfrutar esto, pero seguir con los pies en la tierra”.

A nivel personal, su actuación contra Jamaica lo hace retomar confianza.

“En el equipo no he tenido minutos, no he jugado, tal vez no se me está tomando en cuenta. Son decisiones de los entrenadores, yo las respeto, pero mi trabajo siempre ha sido exigirme al máximo, tratar de mantenerme en un ritmo de competencia donde yo pueda hacer las cosas bien”, relató.

Pese a la inactividad con el Galaxy de Los Ángeles en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, sí le tocó jugar con la Selección.

“Pienso que he aportado al equipo, importante que han llegado los resultados también positivos a la Selección.

“Me siento listo, siento que jugué un gran partido, con ritmo y así a como me he esforzado y he sufrido por no ser tomado en cuenta, pues ahora disfruto que jugué 90 minutos, que ganamos. Es importante vivir esto en el presente, en el día a día y hay veces que uno tiene que darse valor también”, acotó.

Óscar Duarte también está contento con el entendimiento rápido que tiene la Sele con Suárez.

“Rápidamente hemos puesto en práctica lo que hemos trabajado con el nuevo entrenador, estamos contentos, también los resultados se nos han dado y da confianza para seguir trabajando, para seguir creyendo en la idea que ellos traen y se ha visto reflejado”, destacó Duarte.

Dijo que en el fútbol lo que mandan siempre son los resultados, que “se nos están dando y eso nos da confianza para seguir”.

“Se ha visto en este corto plazo la mano del entrenador y yo creo que eso nos da confianza, hemos participado los cuatro defensas y en este esquema es bastante importante cuando salimos jugando desde atrás y el contención que nos ayuda y liberar a jugadores que del medio campo para arriba son muy importantes”.

Con Suárez, Costa Rica busca tener más gente en el área.

“Necesitamos que lleguen ahí y se ha visto en los partidos que hemos jugado”, apuntó.

Después de hacer un trabajo de recuperación y terapia en el hotel en Orlando, la Selección Nacional viajó a Dallas, donde el domingo, a las 5 p. m. (hora nacional) se enfrentará a Canadá, en los cuartos de final de la Copa Oro.

Según la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Patrick Sequeira continúa en valoración por parte del departamento médico.

Además, señala que el reglamento del torneo establece que se pueden realizar cambios en la lista de jugadores hasta 24 horas antes del partido de cuartos de final, por lesión seria o casos positivos por covid-19.