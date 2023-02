Luis Fernando Suárez: ‘Las canchas de aquí a mí no me gustan’

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, analizó el ambiente futbolístico nacional. Habló del recambio generacional que necesita la Tricolor, de lo que no le gusta del campeonato y de la necesidad de llegar a tener el VAR en el torneo.

Durante la presentación de la nueva camiseta de la Selección, Suárez hizo una pausa para atender a la prensa y dar sus criterios sobre lo que viene para el combinado patrio y la preocupación que tiene por no tener el tiempo necesario para entrenar con los seleccionados.

¿Qué viene para la Selección?

Estamos con una progresión de lo que ya hemos hecho y la única diferencia es que en estos últimos 18 meses lo que hemos manejado es más situaciones urgentes por encima de lo importante.

Hoy de pronto esa situación cambia, ahora hay cosas que son importantes y no es lo urgente, pero hay que seguir trabajando de la forma en que se ha hecho.

Lo que se hizo con el cuerpo técnico pasado y la Comisión de Selecciones fue buscar acelerar un proceso para que se juntaran un montón de chicos jóvenes y afortunadamente respondieron como debían hacerlo y tienen mucho para dar y debemos seguir en el recambio.

Lo que se hizo en el Mundial pasado es un poco de la continuación de lo que se va a dar. Espero que haya la posibilidad de entrenar, es lo que más me preocupa y soy consciente que es muy complicado, Ojalá pudiera entrenar dos veces por semana, o en un mes que pueda entrenar al menos dos veces, es difícil y es una propuesta que quiero hacerle a Unafut y a los presidentes de los equipos.

Luego del Mundial Qatar 2022, usted dijo que para que el fútbol de Costa Rica mejore, debemos tener un campeonato con mayor intensidad. Llevamos cuatro fechas en el Clausura ¿Ha visto eso, más dinámica e intensidad?

Esa palabra es más de ustedes (prensa) que mía, intensidad y dinámica, lógicamente el fútbol es intenso y dinámico, yo creo que debe darse un campeonato técnico, que sea más técnico de lo que ahora se da.

Hay veces que me pongo en la piel de los entrenadores y digo wao, se tiene que jugar miércoles, domingo, miércoles y no poder entrenar siquiera. Tenés un montón de ideas para entrenar y no la podés meter porque no tenés tiempo, solamente trabajo de recuperación y después hacer cualquier cosa analítica, jugar y recuperar.

¿Hay algo que no le guste de nuestro campeonato?

Las canchas de aquí a mí no me gustan, sobre todo los campos sintéticos, hay tres o cuatro buenas, pero es un concepto que tengo. Respeto cualquier otro concepto, pero las canchas sintéticas te ponen a jugar un fútbol diferente.

Me parece que tendría que cambiarse y el concepto del VAR también tiene que aplicarse y sería más justo. Me parece que se deben hacer un montón de cosas para que nuestro campeonato sea antes que rápido y veloz, que sea técnico.

Luis Fernando Suárez dice estar preocupado porque casi no tendrá tiempo para entrenar con la Selección y le pedirá espacio a la Unafut y a los presidentes de los clubes. (Jose Cordero)

¿Ante las salidas de figuras de su cuerpo técnico como Rónald Gómez y Luis Gabelo Conejo, los va a suplir de inmediato y será con gente nacional?

Estamos procurando que sean los mejores, yo siempre he pensado una cosa, para mí lo más importante es la capacidad, si son de acá listo, excelente. Si en determinado momento veo situaciones que yo crea o esté totalmente seguro de que debo buscar gente competente en otra parte la buscaré, o le diré al presidente que quiero hacerlo por otro lado, pero miraremos acá.

¿Qué perfil busca?

Que sea competente. Se lo digo muy crudamente, de los asistentes míos yo quiero que sepan más que yo, pero que no se crean que sepan más que yo. Esa es una situación importante, porque te va a dar una exigencia alta para estar atento. Hoy a todos los entrenadores nos exigen tener diplomas, la licencia pro para poder dirigir y para tenerla hay que estudiar y hacer cosas diferentes.

¿Por qué Rónald Gómez no siguió, por eso mismo que usted menciona?

No. Fueron otras situaciones de las cuales ya había que buscar otras posibilidades.

¿Qué opinión le merece que la Copa de Naciones pueda dar la clasificación a la Copa América?

La Copa América nos va a dar competitividad y eso es bueno. Hoy hay una situación en la que nosotros debemos estar atentos, de alguna manera estamos buscando la clasificación al mundial, pero lo que te da estos próximos partidos contra Martinica y Panamá es una posibilidad de jugar la Copa Oro, la Final Four y después la posibilidad de clasificar a la Copa América.

Cada evento que juguemos hay una exigencia y eso es bueno, porque nos va a poner mucha atención a lo que debemos hacer, pero tampoco me voy olvidar de lo que en determinado momento se dice. Hay veces que uno dice no voy a llamar a estos partidos contra Martinica y Panamá a lo mejor y no puedo llamar ningún joven, no, no puedo hacerlo, porque una de las cosas que yo creo que debe hacer Costa Rica es efectuar un recambio rápido y de alguna manera se debe buscar que esos jóvenes tengan posibilidades de juego.

¿Qué le parece que Brandon Aguilera vaya a jugar en Portugal y Keylor Navas pase a Inglaterra?

Son buenas noticias para todos, van a tener más competencia y es lo que necesita el futbolista costarricense.

Algo bueno para nosotros fue tener muchos jugadores acá para entrenar con ellos, pero lo malo es que solo tienen la competencia de acá y ya el Mundial nos demostró que no basta con eso.

La competitividad nuestra, comparada con un montón de países, es algo en lo que hemos fallado. Que haya muchos jugadores afuera eso nos ayuda cuando los podamos llamar para que respondan de una manera distinta a la que se da cuando solo jugamos aquí.

¿Qué le parece la norma en el campeonato que los jóvenes que deben sumar minutos en la cancha, ya no son sub 21, sino sub 20?

Es un concepto personal, esas normas sub 20 las conozco, incluso en Colombia hubo una norma sub 17, había que jugar determinados minutos o en un partido debía jugar alguien. Creo que eso no te da, lo que te da es el trabajo que se haga en las divisiones menores, la competencia entre ellos.

La mayoría de las veces uno como entrenador lo que hace es ponerlos cuando el partido esté ganado 3 ó 4 a 0 para ganar minutos, o perdido por ese mismo marcador para al menos sumar esos minutos. Esa no es la opción, es otra, pero respeto cualquier concepto. Me gustaría un concepto donde uno como entrenador no tenga que pensar que la norma existe, sino que lo pongo a jugar porque es demasiado bueno, aunque tenga 17 años.