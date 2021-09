Luis Fernando Suárez: ‘La movilidad que debía existir en la mitad de la cancha no existió’

Luis Fernando Suárez destaca que sumar de visita siempre es importante. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

Luis Fernando Suárez asegura que el punto de Costa Rica ante Panamá es muy positivo, tras el empate sin goles en el Rommel Fernández.

Eso sí, fiel a su estilo, el seleccionador es muy sincero en sus apreciaciones.

“Estuvimos bien en defensa, nos faltó en ataque y nos faltó en elaboración de juego. Todos los partidos empiezan de una manera y según las circunstancias es más complicado o uno lo soluciona”, citó Suárez en conferencia de prensa.

LEA: La Selección suma un punto entre el sufrimiento y la angustia en inicio de la eliminatoria

Su expectativa para que el domingo contra México y el próximo miércoles ante Jamaica, la Selección muestre una mejor cara, es que: “Seguramente habrá otras posibilidades con otros jugadores”, citó.

¿Termina satisfecho con lo que vio en 90 minutos?

Empezamos bien, sumando un punto de visita ante un rival que hizo las cosas correctamente. Ese punto es valioso para nosotros y espero ver cómo se dan las otras situaciones cuando los otros equipos visiten a Panamá.

¿Nos sale barato el resultado porque no tuvimos peso ofensivo y solo se hizo un remate directo?

No se puede hacer ninguna otra cosa distinta que pensar que un punto es bastante bueno. Después, habrá situaciones en las cuales es mejor arreglar lo que se dé en el juego sumando puntos y no perdiendo.

¿Por qué se generaron tan pocas opciones de gol?

No fue estrategia, nosotros no tuvimos elaboración, no sabíamos en la mitad de la cancha tener la pelota de la manera más correcta. Ellos fueron agresivos, pero también es que en determinado momento se presentó, en la mitad de cancha, los jugadores internos y hasta los volantes externos no tuvieron buenos movimientos y por esa razón no se tuvo la pelota.

¿Qué lejos quedamos de lo que usted quería?

Es muy poquito el tiempo, hay que valorar el punto, es muy bueno de visita. Sobre lo demás tendremos que arreglar cosas. Todos los equipos vamos a tener el mismo problema, viajar, jugar dentro de 48 horas. No es una situación solo para Costa Rica, el problema es para todos. En esa situación tendremos que jugar.

Ahora tenemos dos partidos de local y habrá que jugarlos de una manera diferente, sobre todo en la parte ofensiva. Si hay que valorar algo y me queda a mí, son tres cosas: sacamos un buen punto, jugamos bien defensivamente y nos faltó ofensivamente. Queda eso y lo otro que queda es buscar de alguna manera mejorar.

Me deja tranquilo que fue un resultado importantísimo para nosotros.

¿Se esperaba a un Panamá tan dominador, encerrando a Costa Rica?

Yo esperaba un Panamá que hiciera esto que hizo, lo que no esperaba es que nosotros respondiéramos sobre todo en la parte ofensiva de la manera en la que respondimos.

No me sorprende Panamá, hizo lo que pensamos. En la tenencia de la pelota no tuvimos la necesaria colaboración, la necesaria movilidad para que no tuvieran tanto el balón. Recién finalizando el partido dimos unos pases que nos dieron una relativa tranquilidad.

¿Creía que Panamá buscaría centros para cabezazos?

Iban a tener mucha densidad en ataque, siempre con cuatro en punta, fijándonos a nosotros y eso lo trabajamos. En ese sentido hicimos las cosas correctamente en defensa.

Fallamos en la tenencia, en la salida, la pelota mucho tiempo en los defensas y la movilidad que debía existir en la mitad de la cancha no existió.

¿Se debe rotar al equipo?

Vamos a ver al grupo este viernes, estamos mirando quiénes son los que tienen más problemas en la parte física. Dos muchachos salieron por calambres, hay que evaluar a todo el mundo. Por eso se llamó a una cantidad grande de jugadores y lo más probable es que tengamos que hacer algunos cambios.

¿Bryan Ruiz podría ser titular?

Bryan me gustó, pero valoraremos lo que venga. Entró bien, entró haciendo cosas que se le pidió, porque el equipo en determinado momento necesitaba que alguien rotara más la pelota y él en algunos pasajes del encuentro lo hizo.

Muchos jugaron su primer partido en eliminatoria. ¿Cómo los vio?

Es valorar mucho lo que hay en jóvenes que este es su primer partido y se pensará que les vaya bien, es otra exigencia, donde hay una posibilidad de que puedan sentir la presión. En ese sentido de lo que se hizo en el campo, en la parte anímica y en la parte de entrega no tengo ningún reparo por todo lo que hicieron los muchachos.

¿Cuál debe ser la exigencia sobre ellos a partir de ahora?

Es un primer paso interesante, importante. El próximo encuentro lo verán de otra manera, es bueno. Yo tengo dos mundiales y aún siento miedo. Es lógico que un chico que empieza sienta mucho más miedo que yo.

A través del tiempo, a través de los partidos y hasta a través de los partidos malos podamos en ellos buscar que forjen carácter. Es una buena noticia que me dan ellos, porque me parece que respondieron a las expectativas.

¿Este partido fue un termómetro para saber cómo está Costa Rica?

Cada partido es una posibilidad de saber en qué estamos y hasta el día de hoy me parece que uno ve cosas interesantes. Yo estoy tranquilo por lo que hay como elementos para hacer de Costa Rica lo que siempre ha hecho, protagonista en estas eliminatorias y con posibilidades de clasificar al Mundial, eso lo tengo absolutamente claro.

¿Qué informes tiene de Joel Campbell?

Ha mejorado mucho, esperemos cuando lleguemos en la madrugada y en la mañana tener un informe mayor al que tenemos. Ha hecho cosas para recuperarse y podrán existir buenas noticias con la situación de él.