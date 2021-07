Difícil, la propuesta del equipo contrario no fue solo defenderse bien, sino atacarnos bien. Tuvimos algunos problemas por la velocidad de ellos y por su potencia. Luego, en algunos momentos del juego de pronto equivocamos la propuesta porque me parece que tenía que ser un juego más elaborado, no con pelotazos tan largos. Eso se presentó un poco en el primer tiempo y en algo del segundo. Me parece que se aclaró con los cambios. Se notó cuando hicimos el tercer gol, que había un dominio bueno por parte de nosotros. Fue un partido difícil, un partido complicado. En parte el peso mental es complicadísimo de vivirlo, porque este era un grupo que estaba pasando por momentos difíciles sin victorias. Ganar da una tranquilidad para lo que venga, que al final es bastante bueno para nosotros.