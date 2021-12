Luis Fernando Suárez espera una pincelada de Bryan Ruiz aunque casi no juegue

Luis Fernando Suárez confían en la capacidad y liderazgo del capitán Bryan Ruiz, aunque en Alajuelense tenga muy pocos minutos. (Rafael Pacheco Granados)

Pese a la poca participación de Bryan Ruiz con Alajuelense, durante la fase final del campeonato, por decisión del técnico español Albert Rudé, el seleccionador Luis Fernando Suárez aseguró que cuenta con él en el combinado patrio, para el resto de la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Súarez comentó, en conferencia de prensa, que aquellos que critican al capitán de la Tricolor por su aporte al camerino, a pesar que en la cancha no tengo suficientes minutos, son decisiones que respeta, pero las cuales no comparte.

El estratega que cumplió su último microciclo del año con la representación patrio indicó que el tener contacto con los jóvenes jugadores es importante para que conozca el estilo de juego que desea y así se puedan adaptar lo más pronto posible, en caso de ser convocados.

¿Le preocupa que Bryan Ruiz no tenga tanta participación en Alajuelense y sus minutos fueron reducidos en la serie ante el Saprissa?

Bryan siempre será un jugador importante para la Selección. Por todo lo que marca él como líder dentro de la Selección y todo lo que habla. Con cualquier pincelada que tenga me parece que es importante para la Selección, porque es un jugador de muchas cualidades.

¿Le molesta que se diga que el aporte de Ruiz en cancha es nulo y que solo es en el camerino?

La crítica no es la mejor, creo que uno necesita gente en el camerino para ello. Si la gente piensa que en determinado momento, un jugador que te puede servir para ser el líder o jugar 30 o 40 minutos, es es malo, lo respeto, pero no es la mejor crítica.

¿Cuál es el análisis que hace al cierre del año con la Selección?

Todavía hay mucho por hacer. Con resultados buenos y otros regulares, pero hay mucho por mejorar. Lo importante es qué hay con qué. Tenemos un conocimiento mayor de nosotros para con los jugadores y de ellos para con nosotros. Mientras allá la disposición y el ánimo de parte de nuestros muchachos, se pensará que se puede mejorar.

¿Cómo se puede analizar el microciclo de esta semana?

Creo que la hemos aprovechado bien. Es como hacer un curso intensivo de cómo queremos que juegue la Selección con estos muchachos, por lo que hemos trabajado todo este tiempo la fase defensiva, cómo queremos quitar la pelota, la presión al balón, al hombre, cómo hacemos la superioridad numérica, cómo manejamos los bloques. También hemos trabajado la fase ofensiva y las transiciones, todo lo que es la elaboración de juego y me parece que ha sido bastante bueno con poco tiempo, pero lo más importante es cómo los jugadores han respondido y los resultados a corto plazo han sido muy buenos.

¿Estos trabajos son claves para los juegos de la eliminatoria que se avecinan?

Es un trabajo más general. Lo que queremos es que los jugadores sepan de qué manera juega la Selección, de qué manera quita la pelota, las variantes y después cómo atacamos, por lo que ha sido mucho general. Lo específico no lo hemos tocado y la respuesta fue muy buena.

¿Estos microciclos son los idóneos para ver a una Selección más conjuntada en el terreno de juego?

Todos los días en los entrenamientos te da para esa situación, la cuestión es que no tenemos a todos. Uno quisiera tener a los legionarios, los que están en los Estados Unidos y no tenían competencia, hubiese podido venir y eso no lo decido yo, porque en una selección es muy difícil hacerlo. Si hay algo que tengo que valorar ahora es que estos microciclos nos dio, primero la posibilidad, que antes de los partidos, de la anterior fecha FIFA, mirar a cuatro o cinco jugadores que respondieron muy bien en los partidos, pero como seleccionador son oportunidades muy raras. Uno como seleccionar tiene que conseguir el máximo provecho.

--