La Selección Nacional también estrenará uniforme en el Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar está cerca y ya muchos equipos dieron a conocer la nueva indumentaria que lucirán en los terrenos de juego de la Copa del Mundo.

Argentina, Uruguay, México, Suiza y Marruecos presentaron cómo saldrán vestidos a la cancha. ¿Y Costa Rica?, se preguntará usted.

La interrogante es válida, sobre todo porque es de conocimiento público que New Balance, marca que viste a la Tricolor, no ampliará el contrato con la Federación de Fútbol y al terminar el Mundial dejará de ser patrocinador de la “Sele”.

Pese a que la empresa estadounidense concluye el convenio el 31 de diciembre, sí dará un uniforme nuevo para que la Selección lo luzca en sus partidos ante España, Japón y Alemania.

“Sí hay nuevo uniforme para el Mundial y viene en camino”, dijo Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol, cuando se le consultó sobre el tema.

La Selección Nacional estrenará uniforme en el Mundial y tras la Copa del Mundo, New Balance se retira como patrocinador y en su lugar llega la firma alemana Adidas. (Rafael Pacheco Granados)

Rodolfo Villalobos no profundizó sobre cómo será el diseño del uniforme que se usará en Qatar.

“Ellos (New Balance) serán quienes lancen el uniforme cuando lo tengan aquí”, indicó el presidente de la Federación.

Viene Adidas Copiado!

Una fuente cercana a la FEDEFUTBOL reveló que el uniforme de New Balance será similar al que emplea actualmente la Tricolor, con camisa roja, pantaloneta azul y medias blancas.

“Es algo muy clásico. Eso lo vieron el año pasado algunos dirigentes en Panamá, donde se reunieron con la gente de New Balance, que tiene la casa matriz en ese país y ahí definieron el diseño”, expresó la fuente, quien agregó que el primero de enero se firma el contrato con la nueva compañía que vestirá a la Selección.

Sobre la nueva marca que hará los uniformes de la Tricolor, en la Federación de Fútbol no revelan el nombre, pero La Nación conoce que se trata de la empresa alemana Adidas.

New Balance viste a la Tricolor desde abril del 2014, con el encargo de diseñar y producir las camisetas de Costa Rica para sus equipos masculinos y femeninos.

“El contrato con New Balance termina el 31 de diciembre del 2022 y ese será el último día que estaremos con New Balance en el contrato de patrocinio. Estamos revisando y viendo qué va a pasar, cuál será nuestra nueva marca. No tenemos información”, comentó Rodolfo Villalobos cuando dio a conocer que finaliza el convenio de ocho años con los norteamericanos.

En la Federación afinan los últimos detalles de cara al Mundial, está en pie un par de fogueos en setiembre y otros dos en noviembre, aunque no se han definido los rivales, pese a que Corea del Sur, Senegal, Marruecos y Arabia Saudita contactaron a la Federación de Fútbol para concretar los amistosos.