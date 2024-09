La Selección afina un detalle que busca poner en práctica contra Guadalupe

En la Selección Nacional buscan aprovechar el tiempo al máximo; por eso, trabajan en un detalle que esperan pulir de cara al partido contra la selección de Guadalupe.

Costa Rica arranca los encuentros de setiembre de la Liga de Naciones el próximo jueves a las 6 p. m., en el Estadio Nacional frente a Guadalupe.

En el plantel, que ahora dirige Claudio Vivas, hay ilusión, optimismo, pero sobre todo responsabilidad por tratar de hacer el trabajo de la mejor manera.

Jefferson Brenes, uno de los futbolistas experimentados de la Tricolor, atendió a la prensa y comentó que el cuerpo técnico y el grupo buscan ser más ofensivos.

“Es un nuevo proceso con un técnico que tiene una buena idea, y debemos proponer un poco más porque tenemos la calidad y los jugadores para hacerlo”, dijo Jefferson.

El volante añadió que en la Sele hay mucha confianza porque se le dio continuidad al equipo que jugó la Copa América, y dio detalles de lo que en video observaron de Guadalupe, rival del jueves.

“Vimos que Guadalupe tiene futbolistas fuertes y rápidos, y les gusta sacar provecho del contragolpe, pero nos centramos en lo nuestro y estamos trabajando la ofensiva, porque la parte baja la tenemos bien estructurada y queremos proponer un poco más”, señaló Jefferson, quien se mostró feliz de estar otra vez en la Selección, y sobre todo tranquilo porque tuvo un inconveniente muscular, pero opinó que no es nada grave como para sacarlo de la cancha.

“Lo de la lesión no es problema, solo prevención. En el partido que jugué contra Cartaginés, sentí que el isquiotibial se puso tenso, y uno aprende; es mejor parar en ese momento porque se puede venir el desgarro”, dijo Brenes.

En la Copa América y en otros juegos, Jefferson tuvo la oportunidad de ejecutar los tiros libres y espera seguir con esa misión.

“El técnico me dijo que siga con esa confianza en el balón parado. En la Copa América venía haciéndolo de mejor manera, no sé si me tocará, pero viendo las cosas como van creo que sí. Obviamente, un balón quieto puede ser medio gol”, expresó Jefferson Brenes.

Alonso Martínez regresó a la Selección de Costa Rica. "Siempre es lindo volver a representar al país; uno siempre espera este llamado”, comentó Martínez. (Foto: Fedefútbol).

Otro de los futbolistas que atendió a los medios de comunicación en el Proyecto Gol fue Josimar Alcócer, legionario e integrante del Westerlo de Bélgica.

“Se nos viene un juego difícil (contra Guadalupe) porque todos nos quieren ganar y debemos hacer lo mejor”, dijo Josimar, quien coincidió con Jefferson al asegurar que Guadalupe tiene jugadores bastante rápidos.

Sobre su estado físico, Alcócer indicó que está en buena forma, opinó que ha estado jugando bastante en Bélgica y se siente muy bien.

“Cada uno se esfuerza por ser titular y el profe (Claudio Vivas) va a poner a quienes mejor estén. El técnico es una persona con bastante experiencia; ha estado en varios equipos y los entrenamientos han sido bastante buenos”, manifestó Josimar.

Una de las figuras más esperadas en esta convocatoria es Adrián Alonso Martínez, quien se mostró orgulloso por volver a la Selección.

“Estoy muy feliz y agradecido con Dios por esta oportunidad. El trabajo diario trae estas recompensas. Siempre es lindo volver a representar al país; uno siempre espera este llamado”, comentó Martínez.

Con 25 años, Martínez llega a la Tricolor con un récord de 11 goles en la actual temporada de la MLS con el New York City, habiendo anotado en sus dos últimos partidos.

“Vengo con esa motivación y confianza, y espero que eso también lo pueda aportar a la selección”, añadió.

La Selección Nacional juega el jueves a las 6 p. m. en el Estadio Nacional contra Guadalupe, y el lunes de la próxima semana, de visita, a las 8 p. m. y a estadio lleno frente a Guatemala.