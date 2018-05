“Es muy bonito, ayer (lunes) me pasó algo muy gracioso porque se hicieron dos hileras para trabajar. Estaba la de ellos y la de nosotros y yo sin pensar me fui a ubicar de un solo en la de la Sub-23; por costumbre me fui ahí. Ellos me vacilaron un poco, pero todo bien. Yo soy consciente que tengo que hacer las cosas bien para abrirles las puertas a ellos”, manifestó.