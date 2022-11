La ambición de Jewison Bennette hace recordar al ‘malcriado’ Joel Campbell

Cuando Joel Campbell inició su andadura por la Selección Nacional tenía el mismo discurso que hoy tiene Jewison Bennette. Campbell se creía el mejor del mundo; Bennette también lo expresa así.

Joel inició en la Tricolor sin temor en la cancha, siendo atrevido; también fuera de ella tenía su estilo. Por ejemplo, durante la Copa Oro 2011, todos los jóvenes volvieron de un rato de compras con grandes audífonos negros, y solo Joel se compró unos rojos, enormes, con lo que llamó la atención de propios y extraños. Por qué -le preguntó Celso al entonces novato Joel-. “Porque yo soy diferente”, aseguró el atacante.

También en aquel momento consideraba que Costa Rica podía ofender al adversario que tuviera al frente. Gracias a su mentalidad logró anotarle a España en un amistoso en el Estadio Nacional, también se coló como pieza fundamental de Brasil 2014 y titular indiscutible.

Hoy, es Bennette quien se muestra ambicioso. En el penúltimo entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica en su campamento previo a Qatar 2022, el futbolista del Sunderland de Inglaterra no escondió su propósito de brillar y el hambre por demostrar sus cualidades.

Bennette llegó hace dos días al campamento y aunque arribó a las 2 a. m. no dudó en levantarse al siguiente día temprano para desayunar y tener su primera práctica, pese a las pocas horas de sueño.

Desde que tocó tierra de Kuwait su discurso fue que quería ser campeón del mundo pese a que le dijeran loco. Hoy, dos días después, mantuvo su discurso y explicó que él cuando entra a la cancha se imagina como el mejor del orbe.

“Para eso me preparo día a día, para ser el mejor, cada vez que entro a la cancha pienso que soy el mejor y estar en esta etapa de Mundial pues quiero ser el mejor, quiero demostrar”, aseguró.

Después de algunos meses en el balompié de la Championship inglesa, el atacante contó que ha crecido en temas específicos como manejo del ritmo e intensidad del juego.

“La preparación y el ritmo de juego, yo me he ido adaptando. Mi club es grande y tiene mucha competencia, yo siempre me quedo haciendo extras porque si uno quiere mejorar debe trabajar extras para superar al rival”, añadió.

Respecto al trabajo de la Sele de cara al partido con Irak de este jueves 17 de noviembre y el debut mundialista ante España, el miércol 23 de noviembre a las 10 a. m., Bennette contó que la competencia en el grupo está muy alta.

“La competencia debe ser sana, todos debemos competir por un puesto. Nadie tiene el puesto asegurado, el profesor ve el rendimiento en cancha y a partir de ahí se escoge al que merece jugar. Yo me preparo mentalmente para arrancar”, destacó.

La Selección se ha concentrado en el trabajo defensivo, aunque Jewison aclaró que esto no quiere decir que se vaya con un planteamiento defensivo y anunció que Costa Rica saldrá en la Copa del Mundo a ofender al adversario.

El exjugador del Herediano a sus 18 años se prepara para su primer certamen del orbe, además de que fue una apuesta de Luis Fernando Suárez desde que el colombiano asumió el plantel patrio.

Declaraciones dadas a los medios de comunicación presentes en Kuwait.