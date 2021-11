Keylor Navas, la sombra que no inmuta a Leonel Moreira

Con 21 partidos en la Selección Nacional, el guardameta Leonel Moreira se perfila para suplir a la mejor figura que ha tenido la Tricolor en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022, el guardameta Keylor Navas.

Moreira quien jugó su primer partido por eliminatorias ante los Estados Unidos, en la última fecha FIFA, precisamente en sustitución del lesionado Navas, volvería a tener la responsabilidad frente a Canadá este 12 de noviembre, debido a que Keylor, una vez más, se reportó lesionado con el equipo el París Saint Germain.

Cuestionado por su irregular rendimiento en el actual Torneo de Apertura 2021 con Alajuelense, Leonel tiene clara su responsabilidad y asegura confiar en sus capacidades para afrontar el reto de sustituir a Keylor, quien fue determinante ante Jamaica, Honduras y El Salvador.

¿Le genera presión ser el estelar en los dos cruciales partidos ante Canadá y Honduras, ante la ausencia de Keylor Navas?

No hay presión. Para eso estamos en la Selección. Uno trabaja para buscar un cupo en la representación patria cuando se presentan las oportunidades, como ahora. Uno debe estar preparado, trabajar el día a día y eso te da la madurez para cuando te necesiten en el equipo.

Es importante y estoy agradecido con Dios por un día más, por la oportunidad que se presenta, sí así lo desea el cuerpo técnico. Estamos trabajando al 100% para defender de la mejor manera los colores de esta camiseta.

El guardameta Leonel Moreira realizó un trabajo de reacción, en el Proyecto Gol, de la Fedefutbol, de cara a los partidos ante Canadá y Honduras. (JOHN DURAN)

¿Cómo se afronta el suplir a una figura como Keylor, sabiendo todo lo que significa él en la Tricolor?

Si uno no tiene una personalidad fuerte, una mentalidad fuerte, no puede ser arquero. Siempre van a haber momentos de turbulencia máxime que uno es el último eslabón atrás, ya después no hay nadie quien lo cubra por lo que es importante tener esa fuerza mental y seguir creyendo en las capacidades que tienes y en lo que has logrado en la carrera deportiva.

En los últimos meses se le ha señalado por algunos fallos con Alajuelense. ¿Cómo se afrontan estos momentos cuando se duda de su accionar?

Lo importante es que la confianza siempre está. Cuando uno pierde la confianza es allí cuando uno falla. Soy humano, una persona que se ha caracterizado por trabajar, tal vez este torneo no ha sido el mejor, pero lo importante es que la confianza en mis capacidades está.

Creo que eso es lo importante para seguir creciendo como persona. Obviamente no siempre vamos a estar al nivel más alto, pero es normal. Lo importante es que seguimos trabajando en alcanzar el objetivo, que es buscar la clasificación al Mundial.

¿Pesará su experiencia para ser el estelar sobre Aarón Cruz y Kevin Briceño?

Aquí el que decide es el entrenador. Cualquiera de los porteros estamos capacitados para defender el marco de la Selección Nacional, si no ninguno de los tres estuviera. El cuerpo técnico y su staff de trabajo son quienes toman la decisión final.

¿Al no estar Keylor, usted es el referente, el que aconseja a sus compañeros en la portería?

Todos buscamos el bienestar en la Selección, somos una familia. El sueño de llegar al Mundial está intacto, las ganas de sacar los partidos, juegue quien juegue. En lo personal estoy feliz por representar a Costa Rica, es importante aportar el granito de arena para el sueño que tenemos todos que es buscar el pase a la Copa del Mundo.

¿Qué tanto han estudiado Canadá y Honduras?

Canadá es nuestro primer objetivo. Respetamos al rival, pero debemos trabajar nuestra idea táctica, confiar en nuestras capacidades y sacar el resultado.