Keylor Navas da la bendición y un consejo a los jóvenes de la Selección

Keylor Navas aseguró que los jóvenes como Yustin Salas, han escuchado los consejos de los experimentados. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

El guardameta de la Selección Nacional y del Paris Saint Germain, Keylor Navas, no solo destacó el triunfo de 1-0 ante Jamaica, como visitantes, y el hecho de que Costa Rica está en la pelea por el alcanzar a Panamá en el cuarto lugar de la eliminatoria mundialista a Catar 2022.

Keylor también habló sobre el rol de los jóvenes en la Tricolor, los cuales han levantado la mano en el momento ideal para que el cuadro patrio reaccionara y mantuviera las opciones de alcanzar el boleto a la Copa del Mundo.

La participación de Jewison Bennette, Orlando Galo, Aarón Suárez, Gerson Torres, Yustin Salas, Alonso Martínez, Jefry Valverde, Daniel Chacón o Juan Pablo Vargas en los últimos cinco partidos ha sido fundamental para el repunte del combinado patrio en la eliminatoria, lo cual es bien visto por el arquero estelar de la Sele.

“Los jóvenes que están ahora han cogido un rol muy importante, saben que ellos son nuevos en esto y tienen esas ganas de luchar y esforzarse, por lo que se han adaptado bastante bien con los que tenemos más experiencia y tratamos de guiarlos”, indicó Navas.

El portero, quien en las dos primeras ventanas de la eliminatoria fue fundamental con paradas extraordinarias ante Panamá, Jamaica y Honduras, se ha visto respaldado en los últimos encuentros con una mejor defensiva. Sus intervenciones no han sido tan constantes, aunque sí determinantes para mantener el marcador en cero.

“Los jóvenes nos han escuchado, creo que en una Selección no se puede hacer un cambio brusco, donde siempre debe haber un proceso, donde los jóvenes tienen que ir poco a poco, entrando, aprendiendo de los grandes y después nosotros les damos el paso a ellos, pero cuando estén preparados. No se pueden hacer las cosas a la carrera porque al final no funciona”, comentó Navas.

Seguir sumando

Sobre el funcionamiento del plantel y los tres partidos que le restan al cuadro nacional en la eliminatoria, Keylor enfatizó que deben seguir luchando, pues todavía falta camino para lograr el objetivo.

“Estamos unidos como grupo, disfrutando el poder ganar, hacer un gran esfuerzo, pero hay que seguir porque todavía falta. La idea es seguir luchando hasta el final, metiendo la presión y disfrutando del fútbol que es un privilegio para nosotros. Eso es lo que toca, seguir con humildad, con trabajo, dándolo todo en la cancha”, aseguró Navas.

“La eliminatoria ha sido muy complicada por muchísimos factores que todos conocemos, pero al final como futbolistas nunca hemos dejado de creer en nosotros, a pesar de que mucha gente sí. Creo que tampoco por estos partidos debemos inflar el pecho, pero sí valorar la mejora que hemos hecho, todos hicimos un sacrificio muy grande y hay que seguir; faltan, unos partidos que vamos a jugarlos como finales, porque todos queremos estar en el Mundial”.