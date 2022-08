José Catoya, técnico de la Sub-20: ‘En Costa Rica tienen futuro para rato en el fútbol femenino’

El contrato de José Catoya como técnico de la Selección Femenina Sub-20 se acaba el 31 de agosto. Aún no se sabe si continuará. (JOHN DURAN)

Costa Rica se despidió del Mundial Femenino Sub-20 en territorio nacional y de inmediato empezó el análisis del seleccionador José Catoya, quien afirma que hay “futuro para rato en el fútbol femenino”.

Cerramos el Mundial con cinco penales en contra. Es un dato que no deja de ser llamativo. ¿Qué opina? Copiado!

Mucho, no sé si nerviosismo de las chicas, falta de experiencia, cómo ubicarse, cómo poner la mano, se les corrige, se les dice, pero en algún momento pasa. La verdad es excesivo lo de los cinco penales, estoy totalmente de acuerdo contigo.

En el partido anterior Keylin Gómez cabecea y como va en el movimiento, falta, pega en la mano y continúa. Penal. En este partido no los he visto en repetición. Los anteriores fueron situaciones fortuitas que lamentablemente la regla es clara, si están en una posición antinatural los brazos es penalti. No hay más que decir.

¿Qué aprendió de ellas? Copiado!

De todo, son unas chicas espectaculares, entregadas, Costa Rica tiene futuro para rato. Hay que terminar de pulir, de hacer detalles, pero tienen futuro para rato en el fútbol femenino. Solo hay que saber amalgamar categorías y juntarlas y yo sé que tendremos chicas, sobre todo las que vienen subiendo, sub-15, sub-17, hay bastantes chicas.

¿Qué conclusiones saca a pesar de que los resultados estuvieron muy lejos de ser los deseados? Copiado!

Por supuesto que estuvieron lejos de ser los deseados. Uno podía plantearse en la hoja de ruta que cuando llegamos y se dio el sorteo, la cara de Shirley Cruz no era en vano. Nosotros podíamos presupuestar que a lo mejor perdíamos con Brasil, con España y buscar el partido contra Australia, pero lamentablemente no se nos dio. También es una potencia en su continente, no estoy descubriendo el agua tibia, ni nada por el estilo.

De lo que queda de todo esto es el roce internacional que tuvieron todas, porque las 18 jugadoras de campo entraron a jugar, aunque sean 15 minutos. Se cumplieron las metas tácticas con ellas, porque en los primeros 25 o 30 minutos se observaron, siempre mantuvimos, siempre estuvimos, fuera de uno u otro error, se cumplió el planteamiento táctico.

En el último partido era sostener, porque ellas nos iban a apretar con una línea de 4-3-3 y lanzar entre el espacio de 4 y 3 que varias veces María Paula las sostuvo y las tuvo ahí, porque ella se saltaba mucho la línea.

Tácticamente lo hicieron perfecto. Después llegó la parte física, técnica, mental, que a veces nos jugaba una mala pasada y nos trancábamos al momento de tocar. Tuvimos muy buenas secuencias de toque. Tocamos, tocamos y tocamos y llegaron momentos en los que se cortaba el circuito, pero eso te lo da el roce internacional.

Ahorita ellas saben lo que es un roce internacional, qué es una presión, qué es contra otro país, eso era muy importante, porque jugamos amistosos internacionales, pero no es lo mismo que la competencia.

José Catoya augura un buen futuro para el fútbol femenino de Costa Rica.

¿Les faltó roce en algo? Copiado!

Es que son muchos factores, puede ser un poco de eso, puede ser un poco no sé si hablar de la parte física, porque eso lo trabajamos bien. Nosotros no podíamos apretar más la parte física porque íbamos a romper a las jugadoras.

Trabajamos metodológicamente con ellas lo que podíamos sin llegar a una lesión y para muestra fíjese que una lesión nos costó un mundo en el partido, porque Alexandra Pinell en el disparo no le dio, sintió una molestia y tuve que sacarla, fue una baja importante.

Antes de empezar, otra cosa que fue algo fortuito, fue la lesión en la rodilla de Yirlany Hernández. Se van sacando piezas, que son complejas, pero es que es un cúmulo de cosas y ya se está trabajando en ello.

Alexandra Pinell es capitana, hizo un gol que le dio la vuelta al mundo y hasta la misma FIFA lo destacó como sorprendente. ¿Qué analiza de ella y lo que viene para esta muchacha? Copiado!

De esta generación, unas tres o cuatro, sin contar a María Paula Salas, pueden trabajar con la Mayor tranquilamente. Muestra de eso es que cuando se lesionó Priscilla Tapia llamaron a Génesis Pérez para suplir la ausencia de ella con la Mayor; por supuesto, como tercera portera, pero se le llama.

Pinell tiene un futuro muy largo por delante, hay que trabajarlo, hay que saberlo llevar, está en un club, que eso es excelente, está estudiando, que también eso es muy importante, porque uno de los factores importantes de Costa Rica es el nivel de estudios de sus jugadoras.

Por eso es que comprenden tan bien la parte táctica. Después hay otros detalles que hay que analizar más a profundidad, que eso ya se hará, pero aparte de ella, te puedo mencionar varias.

Tienes a Yerling Ovares, Abigail Sancho... Lo que pasa con Génesis es que ella repite categoría, igual que unas nueve, que van a ser la base de la próxima Sub-20, que eso es una fortaleza que tenemos de cara al futuro.

La misma Yirlany Hernández, que quedó fuera por una lesión, también tiene la capacidad para estar en la Mayor, sin contar a María Paula Salas. Y cuando digo para estar en la Mayor es que empiecen a hacer toques, pero depende de la profesora (Amelia Valverde).

Tienen una capacidad que pueden hacer trabajos con ellas; no voy a decir que van a ir de titulares.

¿Cómo toma personalmente el Mundial? ¿Qué sigue para usted? Copiado!

Mira, para mí personalmente los resultados no fueron los esperados, de verdad. Yo tengo contrato hasta el 31 de agosto y hay que esperar. Yo soy un empleado de la Federación, yo entrego un informe, yo entrego todo y ellos, los directivos, analizarán todo lo que tengan que analizar.

¿Qué le deja el Mundial? Copiado!

Mucha experiencia para las chicas, mucho trabajo, mucho qué hacer, qué aportar, qué decir para mejorar con respecto a ellas, con respecto a todo lo que se pudo observar y el roce que tuvieron que es muy importante y ver que hay dos o tres jugadoras aparte de María Paula Salas que tienen una capacidad para poder ir con la Mayor.

¿Cuál es el mensaje que les da ahora a las muchachas? Copiado!

Fortaleza, pensar, atreverse, creer, por eso es que este equipo iba mucho hacia adelante. La parte táctica contra Brasil no nos permitió tanto ir hacia adelante, porque teníamos que buscar el espacio entre líneas, entre la línea defensiva y la primera de volantes de Brasil, que era donde habíamos planteado el juego para buscar a Salas, que se dio en los primeros minutos.

Hubo momentos en que no se atrevieron, no cambiaron el chip, no pasaron. Me imagino que a lo mejor las abruma el Mundial, a lo mejor un poco la falta de experiencia, de roce internacional, yo digo más a nivel club, que es más importante porque es en el día a día y por ahí puede haber algunos detalles.

Del resto, las chicas dieron todo, intentaron hacer todo lo mejor posible, pero hay diferencias que hay que ir trabajándolas.

¿Cuál es la gran diferencia con respecto a las otras selecciones contra las que se jugó? Copiado!

Hay chicas que ya tienen más rodaje internacional. Brasil presenta jugadoras del Flamengo, de Corinthians que juegan Libertadores, de Ferroviario, clubes que participan a nivel internacional.

Esto es un llamado para que tengamos algún tipo de competición en el cual nuestros clubes puedan salir y ver su capacidad, su fortaleza y decir somos fuertes y somos aquí.

Porque la Federación está haciendo todo, está colocando programas para fortalecer desde las bases, se trabaja, hay alto rendimiento, hay todo, pero necesitamos un plus extra para que nuestros clubes puedan salir, jugar y hacer un fogueo total, como lo están haciendo otras confederaciones.

La UEFA tiene Champions League, tiene Europa League también, Asia tiene su Copa Asiática, Conmebol tiene la Libertadores de América. Son esos detalles que hacen que el nivel de nuestro fútbol interno suba y aumente el nivel de nuestros equipos.

¿Le hubiese gustado hacer algo diferente desde la parte técnica para estos tres partidos? Copiado!

Sí, por lo menos haberle dado un poco más de descanso a María Paula Salas, que al final la saco porque ya estaba agotada. El rodaje viene dado por el capital humano que tenemos y el capital humano que teníamos para trabajar era este, porque estas son la mayoría de las que juegan en liga.

Solamente las gemelas y Matarrita, que ahorita creo que la fichó Saprissa, si no estoy muy equivocado. Ellas eran las que venían de otro nivel, pero las demás venían de la liga y algunas no tenían tantos minutos como otras. Hay esa disparidad, no vienes con continuidad.

Hay detalles que cada club tiene su propia cuestión que tiene que velar y uno no puede pedir más de allí. Contra Brasil coloqué a Angela que era algo planificado, porque ella era la delantera más grande que teníamos para afrontar el partido contra las centrales más potentes.

Trabajó bien y ella es una de las pocas que es titular (en Primera División) con Pococí todo el tiempo. Yirlany Hernández fue una baja fuerte y también era titular con Pococí. Son jugadoras que hicieron falta aquí, pero las que estaban tenían que trabajar.