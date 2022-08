José Catoya: ’Ofrezco disculpas, la culpa es mía’

El debut en el Mundial Femenino Sub-20 no fue agradable para la Selección Nacional que cayó 3 por 1 ante Australia y según comentó José Catoya, técnico de la Tricolor, el cansancio les pasó factura.

¿Qué análisis hace del encuentro?

Primero agradecerle a toda la gente que vino, la verdad estoy contento con eso y ofrecer disculpas con el resultado porque la culpa es mía.

José Catoya, técnico de Costa Rica, en el juego ante Australia. (JOHN DURAN)

Para el timonel, el aspecto físico afectó a las muchachas, quienes intentaron lograr la victoria, pero el penal las hizo decaer.

“Al principio teníamos un planteamiento, teníamos unas jugadas que íbamos a salir con balón largo y ganar las segundas opciones, lo fuimos haciendo bien hasta que vino el error del penal. Lamentablemente hubo una mano y era cobrable y de ahí se decayó un poco el equipo”.

Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica pasó de la ilusión a la desazón y el sufrimiento físico

Además el timonel de origen venezolano manifestó que fallar en la salida les costó el segundo tanto.

“Comenzamos a perder las segundas opciones y por una situación de esas perdimos una segunda opción en la salida y nos anotaron el segundo tanto y ya ahí el plantel cayó”.

¿Qué sucedió en el segundo tiempo?

En el segundo tiempo la parte física nos pasó factura, porque fue un juego muy dinámico, no nos metimos atrás, siempre estuvimos buscando algo y la fatiga nos pasó factura.

¿Me parece que una de las debilidades de la Selección fue el juego aéreo. Como trabajarlo para los juegos ante España y Brasil?

Vamos a tener que seguir intentando la pauta que tenemos sobre las segundas opciones. Vamos a seguir luchando, porque si se dieron cuenta todas iban al aire, todas saltaban, fueran pequeñas o más grandes, todas iban a cabecear. Unos duelos los ganamos, otros no y en las jugadas de tiro de esquina nos van a seguir atacando de esa manera.

¿Le parece que pese al resultado adverso el equipo tuvo personalidad?

Claro, porque esa era una de las cosas que queríamos lograr. No queŕíamos enfrentar a equipos grandes y meternos atrás. Mi característica siempre ha sido atacar, yo no me voy a meter atrás. Esto tiene sus riesgos, los sufrimos y por eso digo que es culpa mía, porque mi planteamiento es atacar.

¿Qué mensaje le da a la afición para que vengan a apoyar ante España y Brasil?

Hasta que nos quede la última gota de sudor vamos a luchar, siempre vamos a luchar. Intentaremos con nuestras armas capitalizar los goles, que se den o no, ya lo he dicho antes, hay un rival y una pelota. No le voy a reclamar a ellas porque no ganamos, ellas lo dieron todo.

¿Cómo recuperar en la parte anímica, algunas estaban muy golpeadas y hasta lloraron?

Claro, este era un partido muy importante para ellas. Querían ganar, era su ambición, se lo imaginaron, se lo soñaron, entonces imagínense esa parte y anímicamente te pega. Ellas querían dar todo y no bajaron los brazos. Quisieron, lo intentaron, pero no se pudo.