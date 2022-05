Joel Campbell dice estar acostumbrado a jugar con la soga al cuello

El partido más importante para Costa Rica está cerca, el duelo de repechaje contra Nueva Zelanda es todo o nada y así lo entienden los seleccionados, quienes saben que en esos noventa minutos deben ir a muerte.

Joel Campbell, una de las figuras de la Selección, manifestó estar listo para el compromiso y agregó que jugarse el futuro en un solo encuentro se hizo costumbre para la Tricolor en la eliminatoria.

“Este equipo está capacitado para definir todo en un solo juego. En la eliminatoria tuvimos toda una segunda vuelta con la soga al cuello y supimos manejar la presión tanto de local como de visita”, expresó Joel, quien agregó que están listos para el reto en Catar.

“No podíamos dejar ni un solo punto y el grupo mentalmente está fuerte, será duro, pero este plantel está para muchísimas cosas. En la eliminatoria cada choque era una final, si perdíamos quedábamos fuera del Mundial y lo encaramos de la mejor manera”.

El delantero comentó que lo efectuado en esa segunda fase del camino a la Copa del Mundo se debe poner en práctica contra Nueva Zelanda.

“Tenemos una forma de jugar y no hay que variarla estamos a 90 minutos de una clasificación al Mundial”, señaló Joel, quien insistió que la Tricolor solo debe hacer su fútbol.

Joel Campbell aseguró que la Selección ya sabe bien lo que es definir todo en un solo partido. (AARON M. SPRECHER/AFP)

Respecto al juego aéreo del adversario, sin duda su recurso ofensivo más fuerte, porque tienden a ganar espacio por las bandas y luego sacar los centros, Campbell destacó que la escuadra patria posee con qué contrarrestar.

“Tienen juego aéreo, pero nosotros también somos fuertes arriba, poseemos defensas corpulentos que en pelota parada responden bien y debemos estar tranquilos. Es cuestión de estar concentrados, no darles espacio para que no los aprovechen”.

Pese al optimismo que Joel muestra por el accionar de la Selección, dejó claro que no considera a la “Sele” favorita, como a veces mencionan algunos en redes sociales, quienes ven en la historia y la ubicación de Costa Rica en el ranquin FIFA como argumentos de peso para obtener la clasificación.

“Los que estamos en fútbol sabemos que el favoritismo no existe, es un solo compromiso, noventa minutos y el que haga mejor las cosas tiene opciones de ganar. El ranquin nunca ha importado, debemos ser humildes y trabajar lo que sabemos, no confiarnos porque va a ser un encuentro muy complicado”.

Según comentó Ricardo Blanco, Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección, ha tomado en cuenta cada detalle del juego de Nueva Zelanda. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Con Joel coincidió Ricardo Blanco, quien agregó que un solo partido para clasificar se debe planear muy bien.

“Debemos tener mucha calma, no desesperarnos, vamos contra un equipo ordenado. Estar tranquilos es clave, el pase al Mundial es a un solo juego y el profe toma las precauciones necesarias, él nos dirá cuándo replegarnos o cuándo atacar”.

Ambos seleccionados piensan que quizá dos partidos de repechaje hubieran dado más posibilidad de avanzar, pero se debe jugar con lo establecido.

“Me hubiera gustado un juego aquí con nuestra afición, pero son decisiones ya tomadas, es un compromiso, no hay más allá y estamos a un juego de ir al Mundial. La eliminatoria nos costó demasiado, pero tendremos el apoyo de los ticos que irán a Catar y de los que estén aquí”, indicó Ricardo Blanco, mientras que Joel señaló que para él lo primordial es estar clasificados a la Copa del Mundo.

“A un partido lo hace más emocionante porque no hay derecho a fallar, en cambio en dos, si en el primero tienes errores, queda el chance de corregir en el segundo. Aquí no hay tiempo, no hay margen, son solo 90 minutos”.

El vital compromiso es el 14 de junio en Doha, Catar, a las 12 mediodía, hora tica, y en el campamento Tricolor dejan claro que la única consigna es vencer a los “Kiwis” a como dé lugar.